Страна-агрессор любой ценой найдет деньги, чтобы пополнять свои ресурсы для войны против Украины. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Думаю, это история о том, что им не хватает собственного ресурса, его надо поддерживать. Россияне определили, что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходная часть. Если можно за деньги взять в аренду 10 – 30 тысяч северокорейских вояк, то почему бы нет", – сказал он.

В каком статусе присутствуют военные КНДР

Иван Ступак отметил, что Украина должна генерировать идеи, как можно нажать на Северную Корею, чтобы это остановить. Однако пока неизвестно, насколько северокорейские войска присутствуют в Украине.

В ГУР сообщали несколько недель назад о том, что было уничтожено до 20 вояк из КНДР в результате удара по оккупированным территориям Украины. В Минобороны Южной Кореи заявляли, что было ликвидировано 6 северокорейских военных.

Это свидетельствует о том, что они присутствуют. Но в каком статусе – мы не знаем. Или это высший офицерский состав, или это уже рядовые, которые находились на поле боя, или это, например, инженеры, которые обслуживают северокорейские ракеты. Я думаю, что в ближайшие недели, возможно, месяц – два, мы поймем,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

За время полномасштабного вторжения это уже третье упоминание о том, что Россия бросает северокорейских солдат в Украину. Впервые об этом говорила путинская пропагандистка Маргарита Симоньян в 2022 году. Тогда говорилось о тысяче "северокорейских братьев" России. В конце 2023 года говорили об инженерных войсках, которые поедут на территорию Украины и будут делать что-то на оккупированных территориях Донецкой области.

Напомним, 4 октября 2024 года появилась информация, что в результате ракетного удара в Донецкой области погибли шесть боевиков из КНДР, которых отправили помочь россиянам в освоении северокорейского оружия. 13 октября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил передачу северокорейских солдат в вооруженные силы России.