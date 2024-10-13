Об этом Владимир Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 13 октября. По словам президента, в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии.
Читайте также Пхеньян может стать серьезным игроком в нашей войне, – Чмут об угрозах от военных КНДР
Зеленский прокомментировал планы России
Владимир Зеленский подчеркнул, что фронт сейчас нуждается в большей поддержке.
Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны,
– сказал глава государства.
По его словам, настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с партнерами Украины. В обращении президент выразил надежду, что принятие решений не заставит себя ждать.
Зеленский подчеркнул, что украинские воины неоднократно доказали, что Украина способна достичь даже того, что кому-то казалось невозможным.
Украинцы умеют сражаться и умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, всех нас. Это должны сделать и сейчас. Я горжусь нашими людьми. И наши люди заслуживают достаточной помощи и справедливого мира,
– сказал президент.
Владимир Зеленский также поблагодарил военных, которые прямо сейчас защищают Украину на разных направлениях фронта.
Отправка войск КНДР на фронт: что известно
- По словам The Guardian, военнослужащие северокорейской армии могли участвовать в войне против Украины на стороне России. Вероятно, некоторые из них уже были ликвидированы в результате удара вблизи Донецка.
- В то же время, журналисты The Washington Post сообщили, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят обучение в России и могут быть отправлены на линию фронта в Украине до конца этого года.
- Ранее высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что у Европейского Союза нет доказательств присутствия военных из Северной Кореи на территории Украины. Однако в ЕС продолжают следить за развитием событий.