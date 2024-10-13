Об этом Владимир Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 13 октября. По словам президента, в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии.

Читайте также Пхеньян может стать серьезным игроком в нашей войне, – Чмут об угрозах от военных КНДР

Зеленский прокомментировал планы России

Владимир Зеленский подчеркнул, что фронт сейчас нуждается в большей поддержке.

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны,

– сказал глава государства.

По его словам, настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с партнерами Украины. В обращении президент выразил надежду, что принятие решений не заставит себя ждать.

Зеленский подчеркнул, что украинские воины неоднократно доказали, что Украина способна достичь даже того, что кому-то казалось невозможным.

Украинцы умеют сражаться и умеют выбивать будущее для своего государства, своего народа, всех нас. Это должны сделать и сейчас. Я горжусь нашими людьми. И наши люди заслуживают достаточной помощи и справедливого мира,

– сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил военных, которые прямо сейчас защищают Украину на разных направлениях фронта.

Отправка войск КНДР на фронт: что известно