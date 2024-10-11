Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что ранее журналисты The Guardian утверждали, что военнослужащие северокорейской армии могли участвовать в войне против Украины на стороне России.

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Отправила ли КНДР свои войска в Украину

Собеседник подтвердил, что КНДР передала России один миллион артиллерийских снарядов и другие виды различного оружия. Однако пока в ЕС нет информации о том, присутствуют ли солдаты Северной Кореи на поле боя.

У нас нет доказательств присутствия северокорейских военных на земле. Мы видели некоторую информацию в средствах массовой информации. У нас нет разведывательных данных, которые бы позволили нам считать, что это так,

– сказал дипломат.

Он отметил, что после оказанной помощи со стороны КНДР, помощь с размещением северокорейских солдат была бы "обоснованным шагом". Сейчас Евросоюз продолжит следить за развитием событий.

В ЕС также добавили, что не имеют доказательств о передаче военного оружия со стороны Китая в Россию.

К слову, ранее Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР. Северокорейский лидер хочет превратить свою страну в "военную сверхдержаву с ядерным оружием".

