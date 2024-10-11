Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що раніше журналісти The Guardian стверджували, що військовослужбовці північнокорейської армії могли брати участь у війні проти України на боці Росії.

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Чи відправила КНДР свої війська в Україну

Співрозмовник підтвердив, що КНДР передала Росії один мільйон артилерійських снарядів та інші види різної зброї. Однак наразі в ЄС немає інформації про те, чи присутні солдати Північної Кореї на полі бою.

У нас немає доказів присутності північнокорейських військових на землі. Ми бачили деяку інформацію в засобах масової інформації. У нас немає розвідувальних даних, які б дозволили нам вважати, що це так,

– сказав дипломат.

Він зазначив, що після наданої допомоги з боку КНДР, допомога з розміщенням північнокорейських солдатів була б "обґрунтованим кроком". Наразі Євросоюз продовжить стежити за розвитком подій.

В ЄС також додали, що не мають доказів щодо передачі військової зброї з боку Китаю до Росії.

До слова, раніше Кім Чен Ин анонсував прискорення трансформації КНДР. Північнокорейський лідер хоче перетворити свою країну на "військову наддержаву з ядерною зброєю".

