Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, прокоментувавши інформацію про війська КНДР в Україні. Наразі немає ніяких підтверджень, що якісь північнокорейські підрозділи воюють безпосередньо на нулі.

До теми Відправка військ КНДР в Україну: як це може відбуватися і скільки бригад має Пхеньян

Як Росія може використати війська КНДР

Як наголосив Нарожний, і Україна, і Росія мають певні проблеми з щільністю військ. Через це певні батальйони регулярно передають під підпорядкування іншим бригадам. Бувають випадки, що приданих підрозділів може бути 10 – 12 одиниць.

Як у такому випадку можуть воювати північнокорейці – складне питання. Вони банально будуть одразу гинути через мовний бар'єр.

Уявіть 100 кілометрів фронту, де 5 кілометрів тримає КНДР, а наступні 3 – Росія. Як вони будуть працювати між собою? Через перекладача? Думаю, що в російській армії мало людей зі знанням корейської і навпаки. Поки все перекладуть, то вони будуть знищені,

– сказав Нарожний.

Попри це, є 2 сценарії, за яких Росія може використати війська КНДР. Перший – служба в глибокому тилу. Вони можуть охороняти стратегічні об'єкти. Другий – інженерна робота. КНДР може побудувати дорогу, міст чи якісь укріплення.

На жаль, за двох цих варіантів російські окупанти зможуть вивільнити певну кількість своїх військ. Їх одразу кинуть на фронт.

Зверніть увагу! В Міноборони Південної Кореї вважають, що КНДР направить свої війська до України. Раніше Росія та Північна Корея підписали договір, який схожий на військовий альянс. Тому можливість відправки військ ймовірна. Поки немає підтверджень, що КНДР передала свої підрозділи для підтримки піхоти окупантів.

Відомо, що деякі підрозділи КНДР ще давніше направили до України. За деякою інформацією, вони наглядають за якістю та використанням північнокорейської зброї. Нещодавно ЗСУ знищили ракетним ударом 6 офіцерів КНДР під Донецьком.