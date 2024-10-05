Як пишуть ЗМІ, 3 жовтня внаслідок ракетного удару поблизу Донецька загинули 6 офіцерів з КНДР та понад 20 російських військових. Ще троє північнокорейців, імовірно, зазнали поранень.

Дивіться також Південна Корея показала нову надпотужну ракету та застерегла КНДР від застосування ядерної зброї

Фіксують брак своїх кепських снарядів

Журналісти зазначають, що Пхеньян направив військовослужбовців на тимчасово окуповані території для обміну досвідом з росіянами.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поділився своїм баченням ситуації. За його словами, присутність військових з КНДР на Донеччині стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з Північної Кореї є поганої якості. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією.

Росія все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь,

– підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, за інформацією The Times, Росія за рік на фронті використовує близько 3 мільйонів снарядів. Половина з них надійшла до країни-агресорки з Північної Кореї.