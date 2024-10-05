Как пишут СМИ, 3 октября в результате ракетного удара вблизи Донецка погибли 6 офицеров из КНДР и более 20 российских военных. Еще трое северокорейцев, вероятно, получили ранения.

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Фиксируют нехватку своих плохих снарядов

Журналисты отмечают, что Пхеньян направил военнослужащих на временно оккупированные территории для обмена опытом с россиянами.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поделился своим видением ситуации. По его словам, присутствие военных из КНДР в Донецкой области касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из Северной Кореи – плохого качества. Также низким качеством отличается баллистическая ракета KN23. Эти военные сопровождают грузы, фиксируют брак и смотрят за использованием боеприпасов российской армией.

Россия все больше зависит от боеприпасов из КНДР к различным типам вооружений,

– подытожил руководитель ЦПД.

Напомним, по информации The Times, Россия за год на фронте использует около 3 миллионов снарядов. Половина из них поступила в страну-агрессора из Северной Кореи.