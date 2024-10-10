Северная Корея также отправляла на помощь России с баллистическими ракетами своих военных инженеров, которые тоже уже не вернутся домой. Это утверждает The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников Киева и Сеула.

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Северокорейцы могли погибнуть под Донецком в начале октября

Источники The Guardian в Украине сообщают, что на фронте могут оставаться еще десятки северокорейцев в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет KN-23".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в прошлом году (2023 – 24 Канал) посетил Россию для встречи с Владимиром Путиным, где оба укрепили свои углубленные связи тайным соглашением об оружии. Поставки боеприпасов Пхеньяном имели жизненно важное значение для того, чтобы позволить российским войскам продвинуться в тяжелой войне на истощение на Востоке Украины этим летом. Но становится все более очевидным, что соглашение вышло за рамки поставки материальных средств,

– отмечают в издании.

Там также добавили, что в четверг, 3 октября, был нанесен удар по оккупированной Россией территории вблизи Донецка. Среди погибших там якобы были северокорейцы. Впрочем, неизвестно, были они военными инженерами или представителями других вооруженных сил.

Это может быть первым случаем, когда иностранное правительство прислало войска для поддержки России в войне.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил депутатам в Сеуле, что "очень вероятно", что северокорейские офицеры были направлены для борьбы вместе с россиянами и что несколько человек погибли во время нападения, хотя он не предоставил дополнительных подробностей,

– пишет издание.

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Журналисты также отмечают, что участие Северной Кореи в войне против Украины дает ей шанс испытать свое оружие. Также они могут получить реальный боевой опыт и укрепить свою позицию.

"Для Северной Кореи, которая поставляла в Россию много снарядов и ракет, чрезвычайно важно научиться обращаться с различным оружием и получить опыт реальных боевых действий. Это даже может быть движущим фактором для отправки северокорейских солдат, чтобы предоставить им разнообразный опыт и военную подготовку", – говорили в сеульском Институте дальневосточных исследований.