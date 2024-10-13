Украинский военный и аналитик считает, что КНДР может стать серьезным игроком в нашей войне. По его словам, это может стать мобилизационным ресурсом для России.

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Угроза прорыва фронта

Северная Корея взяла на себя 70% внешних поставок боеприпасов России. В то же время, по словам Чмута, одномоментное усиление какого-то участка фронта на примерно 10 тысяч подготовленных военных может иметь последствия. В частности, привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство.

Кроме этого, командир третьей штурмовой Максим Жорин также выразил убеждение, что отдельные специалисты Северной Кореи давно уже проводят совместную работу с Россией. В частности, говорится о ПВО, инженеров и других.

Что касается пехоты, то очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу,

– объяснил он.

Жорин считает, что привлечение северокорейских военных – вполне реальная история. Он отметил, что Северная Корея не ограничена в том, чем может помогать России. Он также подчеркнул, что санкциями ее не налакать.