Український військовий та аналітик вважає, що КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. За його словами, це може стати мобілізаційним ресурсом для Росії.

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Загроза прориву фронту

Північна Корея взяла на себе 70% зовнішніх поставок боєприпасів Росії. Водночас, за словами Чмута, одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту на приблизно 10 тисяч підготовлених військових може мати наслідки. Зокрема, призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір.

Крім цього, командир третьої штурмової Максим Жорін також висловив переконання, що окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з Росією. Зокрема, мовиться про ППО, інженерів та інших.

Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу,

– пояснив він.

Жорін вважає, що залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. Він наголосив, що Північна Корея не обмежена у тому, чим може допомагати Росії. Він також підкреслив, що санкціями її не налакати.