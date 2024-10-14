Країна-агресорка за будь-яку ціну знайде гроші, аби поповнювати свої ресурси для війни проти України. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Думаю, це історія про те, що їм не вистачає власного ресурсу, його треба підтримувати. Росіяни визначили, що якщо проблему можна владнати грошима, то це не проблема, а видаткова частина. Якщо можна за гроші взяти в оренду 10 – 30 тисяч північнокорейських вояк, то чому б ні", – сказав він.

У якому статусі присутні військові КНДР

Іван Ступак зазначив, що Україна повинна генерувати ідеї, як можна натиснути на Північну Корею, щоб це зупинити. Однак наразі невідомо, наскільки північнокорейські війська присутні в Україні.

У ГУР повідомляли декілька тижнів тому про те, що було знищено до 20 вояк з КНДР внаслідок удару по окупованих територіях України. У Міноборони Південної Кореї заявляли, що було ліквідовано 6 північнокорейських військових.

Це свідчить про те, що вони присутні. Але в якому статусі – ми не знаємо. Чи це вищий офіцерський склад, чи це вже рядові, які перебували на полі бою, чи це, наприклад, інженери, які обслуговують північнокорейські ракети. Я думаю, що найближчими тижнями, можливо, місяць – два, ми зрозуміємо,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

За час повномасштабного вторгнення це вже третя згадка про те, що Росія кидає північнокорейських солдатів в Україну. Вперше про це говорила путінська пропагандистка Маргарита Симоньян у 2022 році. Тоді мовилось про тисячу "північнокорейських братів" Росії. Наприкінці 2023 року говорили про інженерні війська, які поїдуть на територію України та робитимуть щось на окупованих територіях Донецької області.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року з'явилася інформація, що внаслідок ракетного удару на Донеччині загинуло шестеро бойовиків з КНДР, яких відправили допомогти росіянам в освоєнні північнокорейської зброї. 13 жовтня український лідер Володимир Зеленський підтвердив передачу північнокорейських солдатів до збройних сил Росії.