Однако есть 2 вида ATACMS, которые наносят разное поражение. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Разница кассетных и фугасных ракет

В пакете помощи от США есть рекомендация Джо Байдену предоставить Вооруженным Силам дальнобойные ракеты ATACMS. Однако в Украину уже была одна поставка партии ракет ATACMS с дальностью 160 километров.

Всего есть несколько видов и поколений этих ракет, которые отличаются навигационной системой. Если верить фотографиям обломков, опубликованным россиянами, то ракеты, которые получала Украина, были 1996 года производства. Там инерциальная система навигации, то есть относительно неточная, и кассетная боеголовка, которая в специальном отделении имеет более 900 мин.

Оно в воздухе открывается и мины засевают большую территорию. Примерно десятки гектаров. Все зависит от высоты, на которой раскрывается эта ракета,

– отметил военный эксперт.

Другой тип ракет ATACMS – фугасные. Принципиальная разница в том, что у нее один большой отдел, где содержится взрывчатка. Фугасная боеголовка падает на землю и взрывается. Происходит только один большой взрыв.

Преимущество кассетной боеголовки в том, что она способна уничтожить большую площадь, например, аэродром, на котором стоит много самолетов или вертолетов. Однако, если речь идет о большом укреплении, например, бункер Владимира Путина или Крымский мост, то надо сделать один большой взрыв. В таком случае кассетные боеприпасы не подходят, нужны именно фугасные.

Какой вид ATACMS надо ВСУ

Украине нужны ракеты с дальностью 300 километров с фугасной боеголовкой, ведь именно такая способна уничтожить Крымский мост. Если США теоретически не дадут Украине фугасные ракеты, а кассетные, то они также пригодятся при уничтожении моста в Крыму.

Ведь вокруг моста россияне разместили мощную систему ПВО, ПРО и РЭБ. Там стоят специальные аэрозольные установки, которые защищают его от морских дронов. Всю эту защиту нужно уничтожить перед ударом по мосту.

Представим, что нам дали кассетные боеприпасы с дальностью 300 километров. Ими уничтожаются системы ПВО, ПРО и РЭБ, мост станет беззащитен даже против морских дронов и тогда его будет намного проще уничтожить. ВСУ смогут использовать ракеты Storm Shadow или AASM-250 с самолетами. Для нас очень важны любые ракеты и кассетные, и фугасные,

– отметил Нарожный.

Как уничтожить Крымский мост

Попадание фугасной ракеты в опору или полотно имеет две большие разницы. Ведь в прошлый раз было повреждено полотно, которое россияне, к сожалению, восстановили.

Разрушить опору крайне сложно, поскольку она строится с учетом на ледоходы, морские штормы и тому подобное. Есть специальные бетонобойные боеприпасы, например, Taurus, Storm Shadow. В ракете есть два отделения: одно – со взрывчаткой перед основным боеприпасом, который взрывается первый, взрыв пробивает бетон, вторая залетает внутрь и там взрывается. Таким образом наносит серьезные разрушения именно для бетонированных укреплений.

"У меня есть определенные сомнения относительно того, сработает ли это на бетонные опоры. Поэтому более реалистично ударить 10 – 20 ракетами и уничтожит много пролетов и вывести этот мост на пару лет", – добавил военный эксперт.

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