Подробнее о зажигательной ночи в Крыму 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Отметим, что агенты "Атэш" подтвердили успешность ударов по территории аэродрома в Джанкое.

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"Оказывается, у нас есть ракеты ATACMS и Storm Shadow"

Особенность этого военного аэродрома в том, что там не только вертолеты, а взлетно-посадочная полоса для Сушек и транспортных бортов. То есть, он использовался как место для поставки, а затем для дальнейшей транспортировки на Южное направление различного вооружения.

На момент удара на этом аэродроме могли находиться до 50 единиц вертолетов. В частности, воздушные суда ФСБ. Судя по спутниковым снимкам, не исключено, что попали в склад аэродрома. Об этом свидетельствует детонация боеприпасов,

– отметил Тизенгаузен.

Один "прилет", который южнее взлетно-посадочной полосы, произошел на площадку, где россияне хранили свои ПВО. Еще один "прилет" был в точку, где расположена площадка обслуживания транспорта. Возможно, попали в топливные резервуары.

Z–патриоты пишут, что якобы российская Пе-Ве-О сбила воздушные цели. Однако люди уже не ведутся на эти байки, ведь значительная часть населения воочию видела "прилеты". Кстати, сейчас этих операторов ловят по городу.

Дорогу на село Победное перекрыли, ведь как раз неподалеку от нее большая часть прилетов. Если ехать по ней, то будет прекрасно видно куда попало и что горело,

– добавил политтехнолог.

К тому же российские телеграм-каналы пишут, что якобы Украина осуществила гибридную атаку ракетами ATACMS и Storm Shadow.

"Оказывается, у нас все это есть", – иронично сказал Тизенгаузен.

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