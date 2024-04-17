Детальніше про запальну ніч у Криму 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зазначимо, що агенти "Атеш" підтвердили успішність ударів по території аеродрому в Джанкої.

Зверніть увагу Де розташовані "схованки" російської ППО у Севастополі: партизани показали відео

"Виявляється, у нас є ракети ATACMS та Storm Shadow"

Особливість цього військового аеродрому у тому, що там не тільки вертольоти, а злітно-посадкова смуга для Сушок та транспортних бортів. Тобто, він використовувався як місце для постачання, а потім для подальшого транспортування на Південний напрямок різного озброєння.

На момент удару на цьому аеродромі могли перебувати до 50 одиниць вертольотів. Зокрема, повітряні судна ФСБ. Судячи з супутникових знімків, не виключено, що влучили у склад аеродрому. Про це свідчить детонація боєприпасів,

– зауважив Тизенгаузен.

Один "прильот", який південніше злітно-посадкової смуги, стався на майданчик, де росіяни зберігали свої ППО. Ще один "прильот" був у точку, де розташований майданчик обслуговування транспорту. Можливо, влучили у паливні резервуари.

Z–патріоти пишуть, що нібито російська Пе-Ве-О збила повітряні цілі. Однак люди вже не ведуться на ці байки, адже значна частина населення на власні очі бачила "прильоти". До речі, зараз цих операторів ловлять по місту.

Дорогу на село Переможне перекрили, адже якраз неподалік від неї більша частина прильотів. Якщо їхати нею, то буде чудово видно куди влучило й що горіло,

– додав політтехнолог.

До того ж російські телеграм-канали пишуть, що нібито Україна здійснила гібридну атаку ракетами ATACMS та Storm Shadow.

"Виявляється, у нас усе це є", – іронічно мовив Тизенгаузен.

Більше про "бавовну" в Джанкої