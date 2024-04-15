Партизаны способствуют Силам обороны в проведении успешных операций в Крыму. В частности, известно, что они помогли ослабить вражескую ПВО.

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Прямо возле жилых домов

Во время разведки агент "Атеш" обнаружил несколько мест в Севастополе, где оккупанты "спрятали" средства ПВО. Как выяснилось, россияне совсем не чураются размещать свое оружие непосредственно возле домов местного населения, таким образом подвергая его опасности.

Координаты систем ПВО противника были предоставлены Силам обороны Украины, отметили в движении сопротивления. Кроме того, там отметили, что обнаружение этого вражеского вооружения произошло давно. Данные сразу передали украинским военным, поскольку враг меняет локацию своих средств противовоздушной обороны.

Впрочем, сейчас партизаны уже могут показать, где именно оккупанты сосредотачивали свои ПВО.

Где прячется вражеская ПВО / Фото "Атеш"

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Напомним, ранее "Атеш" помог Силам обороны нанести удар по энергетической инфраструктуре оккупантов в Крыму. Так, благодаря информации от партизан, защитники 24 марта атаковали хранилище топлива в Гвардейском. Также враг потерял три емкости для хранения нефтепродуктов.

Отметим, что "Атеш" работает не только на оккупированном полуострове. Так, повстанцы побывали в крупнейшем военкомате Красноярска и выяснили много интересного.

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