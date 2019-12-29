Зеленський про видачу ексберкутівців: Не можемо повернути мертвих, але можемо живих
Видача у межах обміну із Росією та проросійськими бойовиками колишніх беркутівців – є умовою і політичним кроком. Пріоритет - повернення українців із полону.
Рішення було складним, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Борисполі.
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Глава держави наголосив, що пріоритет – "повернути наших людей".
Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. На жаль, ми не могли це зробити. Але ми можемо повернути живих,
– сказав Зеленський.
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