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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Зеленський про видачу ексберкутівців: Не можемо повернути мертвих, але можемо живих

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      Видача у межах обміну із Росією та проросійськими бойовиками колишніх беркутівців – є умовою і політичним кроком. Пріоритет - повернення українців із полону.

      Рішення було складним, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Борисполі. 

      Дивіться також: Звільнені полонені прилетіли до Борисполя: онлайн-трансляція

      Глава держави наголосив, що пріоритет – "повернути наших людей". 

      Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. На жаль, ми не могли це зробити. Але ми можемо повернути живих, 
      сказав Зеленський.

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      Теги: Новини України Новини політики
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