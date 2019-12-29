Звільнені полонені прилетіли до Борисполя: онлайн-трансляція

Українські бранці, яких зранку звільнили з полону у межах обміну з проросійськими бойовиками, вже прибули до Борисполя. В аеропорту їх зустріли родичі, друзі, а також представники офіційної влади, зокрема, Володимир Зеленський.

Обмін розпочався ще зранку, коли поблизу Майорського, бойовики звільнили 76 українців, а Україна відпустила 127 бойовиків.

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Зустріч звільнених українців у Борисполі: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими?

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.



Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ боовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.



Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.



Скільки українців Росія утримувала у своєму полоні до сьогодні / інфографіка 24 каналу