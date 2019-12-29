Великий обмін полоненими між Україною та Росією: з'явилася реакція Зеленського
Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в’язницях бойовиків на Донбасі вже повернулися до Києва. На цю подію відреагував і Президент України Володимир Зеленський.
Український президент, зокрема, привітав усіх українців із великою перемогою.
"Найголовніше те, що люди – вдома. Першу частину, про що ми домовлялися на нормандському саміті, виконано. Ми повернули наших людей, звільнено 81 людини. З них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях. Тому що там – їхні сім’ї. Якщо вони захочуть приїхати сюди, ми забезпечмо їх всім, що для них важливо", – заявив гарант.
Він підкреслив, те. що обіцяла українська влада, виконано. Тобто, полонені українці повернулися до Нового року, тому відзначатимуть це свято у сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми.
"Це прекрасно. Я – щасливий. Впевнений, що вони теж", – зазначив Зеленський.
Також він подякував усім лідерам нормандської четвірки за те, що обмін, все ж відбувся.
"Хочу ще раз сказати – все, про що домовлялися у цьому питанні, виконано. Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей ще перебувають на території Росії, зокрема й перевезені з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємося", – зауважив політик.
Також він подякував своїй команді, зокрема:
- Офісу Президента та своєму помічнику Андрієві Єрмаку – вони 24/7 займалися цією дуже складною справою;
- відповідальній за гуманітарні питання у ТКГ Валерії Лутковській,
- радникові президента Русланові Демченку,
- начальнику Генштабу Русланові Хомчаку,
- міністру оборони Андрієві Загороднюку.
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Кого бойовики передали Україні / Інфографіка ОПУ
Обмін полоненими: головне
- Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
- Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 127 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
- Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна буде працювати над новим обміном полоненими, аби на Батьківщину вже повернулися усі бранці з Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу.