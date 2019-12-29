Великий обмін полоненими між Україною та Росією: з'явилася реакція Зеленського

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в’язницях бойовиків на Донбасі вже повернулися до Києва. На цю подію відреагував і Президент України Володимир Зеленський.

Український президент, зокрема, привітав усіх українців із великою перемогою.

"Найголовніше те, що люди – вдома. Першу частину, про що ми домовлялися на нормандському саміті, виконано. Ми повернули наших людей, звільнено 81 людини. З них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях. Тому що там – їхні сім’ї. Якщо вони захочуть приїхати сюди, ми забезпечмо їх всім, що для них важливо", – заявив гарант.

Він підкреслив, те. що обіцяла українська влада, виконано. Тобто, полонені українці повернулися до Нового року, тому відзначатимуть це свято у сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми.

"Це прекрасно. Я – щасливий. Впевнений, що вони теж", – зазначив Зеленський.

Також він подякував усім лідерам нормандської четвірки за те, що обмін, все ж відбувся.

"Хочу ще раз сказати – все, про що домовлялися у цьому питанні, виконано. Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей ще перебувають на території Росії, зокрема й перевезені з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємося", – зауважив політик.

Також він подякував своїй команді, зокрема:

Офісу Президента та своєму помічнику Андрієві Єрмаку – вони 24/7 займалися цією дуже складною справою;

відповідальній за гуманітарні питання у ТКГ Валерії Лутковській,

радникові президента Русланові Демченку,

начальнику Генштабу Русланові Хомчаку,

міністру оборони Андрієві Загороднюку.

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