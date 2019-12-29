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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Великий обмін полоненими між Україною та Росією: з'явилася реакція Зеленського

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      Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: реакція Зеленського / Колаж 24 каналу

      Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в’язницях бойовиків на Донбасі вже повернулися до Києва. На цю подію відреагував і Президент України Володимир Зеленський.

      Український президент, зокрема, привітав усіх українців із великою перемогою.

      "Найголовніше те, що люди – вдома. Першу частину, про що ми домовлялися на нормандському саміті, виконано. Ми повернули наших людей, звільнено 81 людини. З них 76 людей зараз перебувають на підконтрольній Києву території України. П'ятеро залишились на тимчасово окупованих територіях. Тому що там – їхні сім’ї. Якщо вони захочуть приїхати сюди, ми забезпечмо їх всім, що для них важливо", – заявив гарант. 

      Він підкреслив, те. що обіцяла українська влада, виконано. Тобто, полонені українці повернулися до Нового року, тому відзначатимуть це свято у сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми.

      "Це прекрасно. Я – щасливий. Впевнений, що вони теж", – зазначив Зеленський. 

      Також він подякував усім лідерам нормандської четвірки за те, що обмін, все ж відбувся.  

      "Хочу ще раз сказати – все, про що домовлялися у цьому питанні, виконано. Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей ще перебувають на території Росії, зокрема й перевезені з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємося", – зауважив політик. 

      Також він подякував своїй команді, зокрема:

      • Офісу Президента та своєму помічнику Андрієві Єрмаку – вони 24/7 займалися цією дуже складною справою;
      • відповідальній за гуманітарні питання у ТКГ Валерії Лутковській,
      • радникові президента Русланові Демченку,
      • начальнику Генштабу Русланові Хомчаку,
      • міністру оборони Андрієві Загороднюку. 

      Новина доповнюється 

      Кого бойовики передали Україні / Інфографіка ОПУ 

      Обмін полоненими: головне

      • Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
      • Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 127 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
      • Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна буде працювати над новим обміном полоненими, аби на Батьківщину вже повернулися усі бранці з Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
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