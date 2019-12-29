Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці

У неділю, 29 грудня, поблизу КПВВ "Майорське" Україна здійснила обмін полоненими з проросійськими бойовиками. За його результатами на підконтрольну українській владі територію повернулися 76 українців, з яких 12 військових.

У мережі українські політики не скупилися на привітання українців, яким випала змога повернутися до нормального життя. Реакцію політиків зібрав 24 канал.

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Українська омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що дехто зі звільнених з полону роками не мав можливості ступити на рідну землю та обійняти рідних.

Вдячна усім, хто доклав неймовірних зусиль для того, щоб процес взаємного звільнення відбувся. Україна ще раз довела, що головною цінністю для держави є її люди. Ми ніколи не залишимо наших співвітчизників без уваги та підтримки,

– наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що, на жаль, не вдалося повернути усіх, але наголосив: робота у цьому напрямку триває. Вона висловила переконання, що українців таки вдасться звільнити. Окремо омбудсменка згадала про Крим.

Згадав про Крим і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він натякнув, що про кримчан забули вже який обмін поспіль, але наголосив: не можна ні впадати у відчай, ні допускати образ одне одного.

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"Не дамо жодного шансу Кремлю і його агентам в Україні деморалізувати і повернути українське суспільство у розпач", – заявив Чубаров.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко коротко підписала фото з обміну: "Вітаю наших хлопців з поверненням додому! Знаю: справедливість є. І вона буде встановлена по відношенню до тих, на кого обміняли наших бранців".

Святослав Вакарчук написав, що партія "Голос" повністю підтримує необхідність звільнення українців з полону. Водночас він наголосив, що це не має відбуватися під диктовку Москви, яка отримує виконання усіх своїх умов.

Партія "Слуга народу" лише поділилася світлинами з обміну з коротким підписом: "ще одна світла подія наприкінці року".

Батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимир заявив, що благими намірами вимощена дорога у пекло. Мовляв, звільнення заручників конче потрібне, але не через ґвалтування судової системи.

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Судова система – це одна з основ державності, це одна з тих цінностей, за які Устим віддав життя, і за що зараз віддають свої життя наші козаки на Сході. Втрата права на правосуддя породжує втрату віри в справедливість,

– заявив Володимир Голоднюк.

Керівник департаменту комунікації МВС Артем Шевченко зауважив на те, наскільки важливих військових вдалося повернути Україні. Окремо він виділив:

Сергія Іванчука;

Івана Дєєва;

Сергія Глондаря;

Олександра Коренькова.

"Ці військові для держави вартують значно більше, ніж увесь той ворожий непотріб, який ми віддали ворогу. Велика вдячність усім, хто до цього доєднався", – написав Шевченко.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко підкреслила, що додому повертаються ті, за кого українці боролися і за кого вболівали.

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Звільнення наших, звичайно, важливе. Я як особисту драму всі ці роки переживала історії родин Пантюшенка, Глондаря, Корінькова, Іваничука, Дєєва, Фурсова, Асєєва. Добре, що свята вони нарешті зустрінуть разом. Пам'ятаємо про тих, кого не віддали, про кого ховають інформацію, кого закатували, кого мордують,

– написала Ірина Геращенко.