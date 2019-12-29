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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Обмін полоненими між Україною і бойовиками: з'явилась реакція Росії

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      У Росії назвали позитивним кроком обмін полоненими / Офіс Президента

      У Росії привітали обмін полоненими, що відбувся 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донеччині. За словами країни-агресора, обмін дає надію на реалізацію мінських угод щодо Донбасу.

      Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що тепер відлік часу щодо виконання домовленостей "йде в правильному напрямку", пише ТАСС.

      Важливо: Обмін полоненими між Україною і Росією: фото та відео

      Обмін утримуваних осіб дає надію на те, що рано чи пізно будуть реалізовані всі інші пункти мінських угод. Особливо п'ятого пункту (про амністію бойовиків, – 24 канал), 11-го (про конституційну реформу і особливий статус Донбасу), а також 12-го (про вибори на окупованих територіях),
      – сказав він.

      Російський чиновник додав, що тепер для реалізації Мінська потрібна політична воля Києва і представників окупантів.

      "Формула Штайнмаєра і черговий обмін утримуваними особами створюють для цього необхідні передумови. Справа за політичною волею Києва, в першу чергу, і, зрозуміло, Донецька з Луганськом, не в останню. Зараз ця воля була-таки проявлена, незважаючи на опір з обох сторін", – додав сенатор.

      До теми: Підемо за Зеленським до самого пекла: палка промова звільненого полоненого Савіна

      Він нагадав, що обмін утримуваними був 6 пунктом мінських угод. Його виконання – позитивний момент, особливо для тепер вже колишніх полонених.

      Це позитивна новина для тих, кого обмін торкнувся безпосередньо. Ці люди на волі, вдома, і вони зможуть зустріти свята зі своїми сім'ями,
      – підсумував Косачов.

      Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

      Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину повернулися 76 полонених. Україна передала російській стороні 127 утримуваних.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Проросійські бойовики Новини Росії Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини Донецька Мінські домовленості Україна – Росія Новини України Новини політики
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