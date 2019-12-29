Підемо за Зеленським до самого пекла: палка промова звільненого полоненого Савіна

Колишній бранець бойовиків на Донбасі Василь Савін надемоційно прокоментував своє звільнення з полону бойовиків. Він повернувся на українську територію у межах обміну полоненими 29 грудня.

Відео з його словами зараз шириться мережею. Таку палку промову він виголосив на контрольному пункті "Майорське", куди автобусом з окупованої території його доправили бойовики.

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Ми віримо нашому президенту та підемо за ним до самого пекла. Я, Савін Василь Костянтинович, 5 років провів у підвалі за те, що готував повстання у Макіївці та формував батальйон "Макіївка",

– наголосив чоловік.

За словами колишнього полоненого, він не збирався повертатися. Оскільки був переконаним, що його не обміняють.

"Лише наш президент Володимир Зеленський мене повернув. Дякую йому за це. І всі ми дякуємо. Ніхто не очікував, що повернеться, але завдяки йому ми повернулися", – додав Василь Савін.

Відео палкої промови Василя Савіна після звільнення з полону бойовиків

Що відомо про Василя Савіна

Видання "Новини Донбасу" пише, що початку 2015 року бойовики "ДНР" його призначили головою "Центрально-міської районної адміністрації". Навесні того ж року силовики з "МДБ "ДНР" вже звинуватили його в підготовці до "захоплення влади". Згодом його засудили до 23 років ув’язнення.

Василь Савін на посаді голови "Центрально-міської районної адміністрації" Макіївки

Чоловік стверджує, що, перебуваючи на посаді голови районної адміністрації при "ДНР", готував з однодумцями "Український батальйон Макіївка", який повинен був посприяти українській армії вибити бойовиків з міста в момент наступу.

Його могли обміняти ще у грудні 2017 року. Але він тоді не потрапив у список на обмін. Після цього у "ДНР" його звинуватили ще в низці злочинів, і це мало збільшити термін його утримання у в'язниці до довічного. "Суди" щодо Савіна тривали до останнього часу та проходили в закритому режимі.

Улітку 2018 року з камери Савіна забрали телевізор і всю літературу, а також обмежили його спілкування з людьми. Крім того, його почали утримувати у більш суворих умовах, зокрема забороняли передавати речі та їжу.

Савін також запам’ятався тим, що писав листи президентам України Петрові Порошенку (липень 2018-го) та Володимиру Зеленському (жовтень 2019-го). У листі до Порошенка, він, зокрема, переконував, що познайомився з ним особисто 2000 році та відтоді багато разів зі ним зустрічався. Також Савін писав, що працював головою Кіровської районної ради у місті Макіївка та очолював фракцію "Батьківщина" в Донецькій обласній раді, також був єдиним депутатом від Донецької облради, який виступав проти "Партії Регіонів" і їхнього кандидата Віктора Януковича.

У листі до Зеленського Савін назвав чинного гаранта "батьком". Також він розповів, що його засудили до 12 років суворого режиму, і на той час він провів у катівнях "ДНР" аж п'ять років.

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Що відомо про обмін полоненими: коротко

Він мав відбутися у форматі "всіх на всіх". Зокрема, про це домовилися під час нещодавнього нормандського саміту в Парижі, а згодом такий обмін узгодила Тристороння контактна група у Мінську.

Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Завершився обмін близько 16:00. За інформацією Офісу Президента, бойовики Україні передали 76 осіб. Окупанти переконують, що вони отримали 129 осіб.

Після передачі утримуваних, усіх звільнених з полону українців мають повезти до Краматорська, звідки ті вилетять до Києва.