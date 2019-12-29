Били, катували, кинули у в'язницю, – звільнений українець про полон бойовиків
Звільнений із полону проросійських бойовиків українець Олександр Данильченко щасливий, що нарешті повертається додому. Він розповів, що окупанти спочатку били і катували його, а тоді відправили у в'язницю.
Данильченка звільнили під час обміну полоненими 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Відео з ним опублікував журналіст Андрій Павловський.
Важливо: Обмін полоненими між Україною і Росією: перші фото та відео
Колишній полонений розповів, що бойовики затримали його 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську. Він разом з однодумцями виступав проти окупації регіону.
"Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися", – розповів він.
За словами Олександра, їх били та катували. Але тривало це недовго, оскільки вони не мали так вже і багато інформації.
Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили до в'язниці через 15 місяців підвалів "МДБ". І ось, ми тепер в Україні, вдома,
– додав Данильченко.
Цікаво: Мамо, не плач: перші коментарі та розповіді звільнених з полону українців
Він щасливий, що нарешті повернувся на підконтрольні Україні території.
"Я радий, дуже радий. Подзвонив мамі, обрадував її, вона в сльозах...", – підсумував Олександр.
Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину мають повернутися 80 полонених.