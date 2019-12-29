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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Били, катували, кинули у в'язницю, – звільнений українець про полон бойовиків

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      Звільнений Олександр Данильченко розповів про полон бойовиків / Скріншот

      Звільнений із полону проросійських бойовиків українець Олександр Данильченко щасливий, що нарешті повертається додому. Він розповів, що окупанти спочатку били і катували його, а тоді відправили у в'язницю.

      Данильченка звільнили під час обміну полоненими 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Відео з ним опублікував журналіст Андрій Павловський.

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      Колишній полонений розповів, що бойовики затримали його 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську. Він разом з однодумцями виступав проти окупації регіону.

      "Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися", – розповів він.

      За словами Олександра, їх били та катували. Але тривало це недовго, оскільки вони не мали так вже і багато інформації.

      Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили до в'язниці через 15 місяців підвалів "МДБ". І ось, ми тепер в Україні, вдома,
      – додав Данильченко.

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      Він щасливий, що нарешті повернувся на підконтрольні Україні території. 

      "Я радий, дуже радий. Подзвонив мамі, обрадував її, вона в сльозах...", – підсумував Олександр.

       

      Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

      Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину мають повернутися 80 полонених.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Проросійські бойовики Новини Луганська
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