Били, катували, кинули у в'язницю, – звільнений українець про полон бойовиків

Звільнений із полону проросійських бойовиків українець Олександр Данильченко щасливий, що нарешті повертається додому. Він розповів, що окупанти спочатку били і катували його, а тоді відправили у в'язницю.

Данильченка звільнили під час обміну полоненими 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Відео з ним опублікував журналіст Андрій Павловський.

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Колишній полонений розповів, що бойовики затримали його 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську. Він разом з однодумцями виступав проти окупації регіону.

"Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися", – розповів він.

За словами Олександра, їх били та катували. Але тривало це недовго, оскільки вони не мали так вже і багато інформації.

Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили до в'язниці через 15 місяців підвалів "МДБ". І ось, ми тепер в Україні, вдома,

– додав Данильченко.

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Він щасливий, що нарешті повернувся на підконтрольні Україні території.

"Я радий, дуже радий. Подзвонив мамі, обрадував її, вона в сльозах...", – підсумував Олександр.

Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.



Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину мають повернутися 80 полонених.