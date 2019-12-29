Били, пытали, бросили в тюрьму, – освобожденный украинец о плене боевиков

Освобожденный из плена пророссийских боевиков украинец Александр Данильченко счастлив, что наконец возвращается домой. Он рассказал, что оккупанты сначала били и пытали его, а потом отправили в тюрьму.

Данильченко освободили при обмене пленными 29 декабря на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Видео с ним опубликовал журналист Андрей Павловский.

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Бывший пленник рассказал, что боевики задержали его 17 февраля 2017 года в оккупированном Луганске. Он вместе с единомышленниками выступал против оккупации региона.

"Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против их высших, так сказать корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили наш родной Луганск в 2014 году. Так получилось, что попались", – рассказал он.

Согласно словам Александра, их били и пытали. Но продолжалось это недолго, поскольку они не имели так много уж информации.

Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму через 15 месяцев подвалов "МГБ". И вот, мы сейчас в Украине, дома,

– добавил Данильченко.

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Он счастлив, что наконец вернулся на подконтрольные Украине территории.

"Я рад, очень рад. Позвонил маме, обрадовал ее, она в слезах...", – подытожил Александр.

Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.



Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. На Родину должны вернуться 80 пленных.