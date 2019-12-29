15:33
29 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Били, пытали, бросили в тюрьму, – освобожденный украинец о плене боевиков

      64 Читати новину українською
      Освобожденный Александр Данильченко рассказал о плене боевиков / Скриншот

      Освобожденный из плена пророссийских боевиков украинец Александр Данильченко счастлив, что наконец возвращается домой. Он рассказал, что оккупанты сначала били и пытали его, а потом отправили в тюрьму.

      Данильченко освободили при обмене пленными 29 декабря на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Видео с ним опубликовал журналист Андрей Павловский.

      Важно: Обмен пленными между Украиной и Россией: первые фото и видео

      Бывший пленник рассказал, что боевики задержали его 17 февраля 2017 года в оккупированном Луганске. Он вместе с единомышленниками выступал против оккупации региона.

      "Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против их высших, так сказать корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили наш родной Луганск в 2014 году. Так получилось, что попались", – рассказал он.

      Согласно словам Александра, их били и пытали. Но продолжалось это недолго, поскольку они не имели так  много уж информации.

      Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму через 15 месяцев подвалов "МГБ". И вот, мы сейчас в Украине, дома,
      – добавил Данильченко.

      Интересно: Мама, не плачь: первые комментарии и рассказы освобожденных из плена украинецев

      Он счастлив, что наконец вернулся на подконтрольные Украине территории.

      "Я рад, очень рад. Позвонил маме, обрадовал ее, она в слезах...", – подытожил Александр.

       

      Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. На Родину должны вернуться 80 пленных.

      Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
      сегодня
      49214
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости политики Новости Луганска Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 240
      сегодня , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1338
      28 декабря , 17:00 Как вылечить геморрой: советы врача
      11825
      сегодня , 07:41 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 968
      28 декабря , 21:48 Украинцы Подручный и Меркушина заняли второе место на Рождественской гонке: результаты
      Ігор Саджениця 1979
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук