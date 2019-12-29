Пойдем за Зеленским до самого ада: пылкая речь освобожденного пленника Савина

Бывший пленник боевиков на Донбассе Василий Савин сверхэмоционально прокомментировал свое освобождение из плена боевиков. Он вернулся на украинскую территорию в рамках обмена пленными 29 декабря.

Видео с его словам сейчас распространяется по сети. Такую пламенную речь он произнес на контрольном пункте "Майорское", куда автобусом из оккупированной территории его доставили боевики.

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Мы верим нашему президенту и пойдем за ним до самого ада. Я, Савин Василий Константинович, 5 лет провел в подвале за то, что готовил восстание в Макеевке и формировал батальон "Макеевка",

– отметил мужчина.

По словам бывшего пленного, он не собирался возвращаться. Поскольку был убежден, что его не обменяют.

"Только наш президент Владимир Зеленский меня вернул. Спасибо ему за это. И все мы благодарим. Никто не ожидал, что вернется, но благодаря ему мы вернулись", – добавил Василий Савин.

Видео пылкой речи Василия Савина после освобождения из плена боевиков

Что известно про Василия Савина

Издание "Новости Донбасса" пишет, что в начале 2015 года боевики "ДНР" его назначили председателем "Центрально-городской районной администрации". Весной того же года силовики с "МГБ "ДНР" уже обвинили его в подготовке к "захвату власти". Впоследствии его приговорили к 23 годам заключения.



Василий Савин на посту главы "Центрально-городской районной администрации" Макеевки Василий Савин на посту главы "Центрально-городской районной администрации" Макеевки

Мужчина утверждает, что, будучи главой районной администрации при "ДНР", готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка", который должен был помочь украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.

Его могли обменять еще в декабре 2017 года. Но он тогда не попал в список на обмен. После этого в "ДНР" его обвинили еще в ряде преступлений, и это должно было увеличить срок его содержания в тюрьме до пожизненного. "Суды" относительно Савина продолжались до последнего времени и проходили в закрытом режиме.

Летом 2018 года с камеры Савина забрали телевизор и всю литературу, а также ограничили его общение с людьми. Кроме того, его начали содержать в более суровых условиях, в частности запрещали передавать вещи и еду.

Савин также запомнился тем, что писал письма президентам Украины Петру Порошенко (июль 2018-го) и Владимиру Зеленскому (октябрь 2019-го). В письме к Порошенко, он, в частности, убеждал, что познакомился с ним лично 2000 году и с тех пор много раз с ним встречался. Также Савин писал, что работал председателем Кировского районного совета в городе Макеевка и возглавлял фракцию "Батькивщина" в Донецком областном совете, также был единственным депутатом от Донецкого облсовета, который выступал против "Партии Регионов" и их кандидата Виктора Януковича.

В письме к Зеленскому Савин назвал действующего гаранта "отцом". Также он рассказал, что его приговорили к 12 годам строгого режима, и в то время он провел в застенках "ДНР" целых пять лет.

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Что известно об обмене пленными: коротко

Он должен был состояться в формате "всех на всех". В частности, об этом договорились во время недавнего нормандского саммита в Париже, а затем такой обмен согласовала Трехсторонняя контактная группа в Минске.

Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в ​​Донецкой области. Завершился обмен около 16 часов. По информации Офиса Президента, боевики Украины передали 76 человек. Оккупанты утверждают, что они получили 129 человек.

После передачи удерживаемых, всех освобожденных из плена украинцев должны повезти в Краматорск, откуда те вылетят в Киев.

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