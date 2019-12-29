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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Большой обмен пленными между Украиной и Россией: около 20 человек отказались участвовать

      206 Читати новину українською
      Около 20 удерживаемых в Украине отказались от обмена / Соцсети

      Около 20 человек отказались принять участие в обмене пленными между Украиной и оккупированными Россией территориями на Донбассе. Также они выразили желание остаться на подконтрольной официальному Киеву территории.

      Такое заявление на контрольном пункте пропуска "Майорск" сделала так называемая "уполномоченная по правам человека" фейковой "ДНР" Дарья Морозова, передают СМИ боевиков. По ее словам, эти люди Украина должна была передать оккупантам на обмен, однако они отказались принять участие.

      Обратите внимание! Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

      Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще трое согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине,
      – отметила она.

      Морозова добавила, что 80% людей, которых Киев должен передать в рамках обмена пленными, являются жителями подконтрольных ему территорий.

      "Точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", – сообщила представительница оккупантов.

      Касаемо пленных, которых удерживают боевики, Морозова рассказала, что они готовы передать украинской стороне 55 человек.

      Важно! Обмен пленными: 25 украинцев уже на Родине – список

      Отметим, что людей, которые отказались переходить на неподконтрольную Киеву территорию, везли отдельным микроавтобусом. В комментарии одному из телеграмм-каналов свое решение они объясняют тем, что здесь у них остались родные и близкие.

       

      Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, предварительно, из плена боевиков освободят 80 украинцев. В частности, уже на украинскую территорию прибыли 3 автобуса.

      Что известно об обмене пленными: коротко

      Он должен состояться в формате "всех на всех". В частности, об этом договорились во время недавнего нормандского саммита в Париже, а затем такой обмен согласовала Трехсторонняя контактная группа в Минске.

      Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11:00 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в ​​Донецкой области. После передачи удерживаемых, всех освобожденных из плена украинцев привезут в Краматорск, а оттуда те вылетят в Киев.

      ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОБМЕНЕ ПЛЕННЫМИ:

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      Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Новости политики Обмен пленными
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