Освобожденные пленники прилетели в Борисполь: онлайн-трансляция

Украинские пленники, которых утром освободили из плена в рамках обмена с пророссийскими боевиками, уже прибыли в Борисполь. В аэропорту их встретили родственники, друзья, а также представители официальной власти, в частности, Владимир Зеленский.

Обмен начался еще утром, когда вблизи Майорского боевики освободили 76 украинцев, а Украина отпустила 127 боевиков.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе: смотрите видео

Что известно об обмене пленными?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боовиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.



Сколько украинцев Россия удерживала в своем плену до сегодня / инфографика 24 канала