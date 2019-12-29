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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Освобожденные пленники прилетели в Борисполь: онлайн-трансляция

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      Освобожденных из плена украинцев встретили в аэропорту "Борисполь" / фото: ОПУ

      Украинские пленники, которых утром освободили из плена в рамках обмена с пророссийскими боевиками, уже прибыли в Борисполь. В аэропорту их встретили родственники, друзья, а также представители официальной власти, в частности, Владимир Зеленский.

      Обмен начался еще утром, когда вблизи Майорского боевики освободили 76 украинцев, а Украина отпустила 127 боевиков.

      Важно! Украинцы вернулись на Родину из плена боевиков: трогательные фото и видео

      Встреча освобожденных украинцев в Борисполе: смотрите видео

      Что известно об обмене пленными?

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боовиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

      Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

      полонені, скільки українців утримує Росія
      Сколько украинцев Россия удерживала в своем плену до сегодня / инфографика 24 канала

      Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать
      сегодня
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости политики Новости Борисполя
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