Большой обмен пленными между Украиной и Россией: появилась реакция Зеленского

Обмен пленными между Украиной и Россией произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе уже вернулись в Киев. На это событие отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент, в частности, поздравил всех украинцев с большой победой.

"Самое главное, что люди – дома. Первая часть, о чем мы договаривались на нормандском саммите, выполнена. Мы вернули наших людей, освобожден 81 человек. Из них 76 человек сейчас находятся на подконтрольной Киеву территории Украины. Шестеро остались на временно оккупированных территориях. потому что там – их семьи. Если они захотят приехать сюда, мы обеспечим их всем, что для них важно", – заявил гарант.

Он подчеркнул, то, что обещала украинская власть, выполнено. То есть, пленные украинцы вернулись до Нового года, поэтому будут отмечать этот праздник в семьях, дома, с родителями, с детьми.

"Это прекрасно. Я – счастлив. Уверен, что они тоже", – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил всех лидеров нормандской четверки за то, что обмен, все же состоялся.

"Хочу еще раз сказать – все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено. Но мы понимаем, что еще очень много наших людей находятся на территории России, в том числе и перевезенные из Крыма. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся", – отметил политик.

Также он поблагодарил свою команду, в частности:

Офис Президента и своего помощника Андрея Ермака – они 24/7 занимались этим очень сложным делом,

ответственную за гуманитарные вопросы в ТКГ Валерию Лутковскую,

советника президента Руслана Демченко,

начальника Генштаба Руслана Хомчака,

министра обороны Андрея Загороднюка.

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