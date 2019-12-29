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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Большой обмен пленными между Украиной и Россией: появилась реакция Зеленского

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      Президент Украины Владимир Зеленский / Getty Images

      Обмен пленными между Украиной и Россией произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе уже вернулись в Киев. На это событие отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

      Украинский президент, в частности, поздравил всех украинцев с большой победой.

      "Самое главное, что люди – дома. Первая часть, о чем мы договаривались на нормандском саммите, выполнена. Мы вернули наших людей, освобожден 81 человек. Из них 76 человек сейчас находятся на подконтрольной Киеву территории Украины. Шестеро остались на временно оккупированных территориях. потому что там – их семьи. Если они захотят приехать сюда, мы обеспечим их всем, что для них важно", – заявил гарант.

      Он подчеркнул, то, что обещала украинская власть, выполнено. То есть, пленные украинцы вернулись до Нового года, поэтому будут отмечать этот праздник в семьях, дома, с родителями, с детьми.

      "Это прекрасно. Я – счастлив. Уверен, что они тоже", – отметил Зеленский.

      Также он поблагодарил всех лидеров нормандской четверки за то, что обмен, все же состоялся.

      "Хочу еще раз сказать – все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено. Но мы понимаем, что еще очень много наших людей находятся на территории России, в том числе и перевезенные из Крыма. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся", – отметил политик.

      Также он поблагодарил свою команду, в частности:

      • Офис Президента и своего помощника Андрея Ермака – они 24/7 занимались этим очень сложным делом,
      • ответственную за гуманитарные вопросы в ТКГ Валерию Лутковскую,
      • советника президента Руслана Демченко,
      • начальника Генштаба Руслана Хомчака,
      • министра обороны Андрея Загороднюка.

      Новость дополняется

      Кого боевики передали Украине / Инфографика ОПГ

      Обмен пленными: главное

      • Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встречи в Париже 9 декабря.
      • Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в ​​Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
      Обмен пленными: боевики освободили военных, которые ликвидировали главаря "народной милиции"
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Пророссийские боевики Обмен пленными Новости политики Украинцы в плену РФ Новости России
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