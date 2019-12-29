Украина продолжит работать в нормандском формате, чтобы обменять действительно всех на всех

Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемых лиц "всех на всех". Поэтому этот вопрос планируют поднять на следующих раундах переговоров в нормандской формате.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется", – написал в твиттере глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" – это приоритет,

– добавил Пристайко.

Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019

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