Украина продолжит работать в нормандском формате, чтобы обменять действительно всех на всех
Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемых лиц "всех на всех". Поэтому этот вопрос планируют поднять на следующих раундах переговоров в нормандской формате.
"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется", – написал в твиттере глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Читайте список имен 76 украинцев, освобожденных из плена боевиков
На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" – это приоритет,
– добавил Пристайко.
Смотрите фото и видео по обмену пленными
Что известно об обмене пленными: главное
- Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
- Так, украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человека, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
- В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
- А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.
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