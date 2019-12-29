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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Украина продолжит работать в нормандском формате, чтобы обменять действительно всех на всех

      17 Читати новину українською
      Украина будет работать над тем, чтобы обменять действительно всех пленных / president.gov.ua

      Украинская сторона видит для себя приоритетом работу над формулой обмена удерживаемых лиц "всех на всех". Поэтому этот вопрос планируют поднять на следующих раундах переговоров в нормандской формате.

      "Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется", – написал в твиттере глава МИД Украины Вадим Пристайко.

      Читайте список имен 76 украинцев, освобожденных из плена боевиков

      На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" – это приоритет,
      – добавил Пристайко.

      Смотрите фото и видео по обмену пленными

      Что известно об обмене пленными: главное

      • Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
      • Так, украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человека, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
      • В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
      • А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.

       

      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      2471
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Нормандский формат МИД Украины Вадим Пристайко Заложники
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