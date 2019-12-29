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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Украина передала в рамках обмена боевика Лусварги

      97 Читати новину українською
      Боевика Рафаэля Лусварги передали оккупантам в рамках обмена / kp.ua/

      В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который на их стороне воевал на Донбассе. В мае 2019 года Лусварги осудили к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

      О факте передачи Лусварги боевикам изданию "Громадское" сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

      Читайте также: Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео

      О том, что Лусварги включили в список на обмен удерживаемыми лицами, еще накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники. Теперь эта информация подтвердилась.

      К известно о Рафаэле Лусварги

      • Рафаэль Лусварги – наемник пророссийских боевиков из Бразилии, который воевал на стороне донецких оккупантов. В Украину бразилец прибыл осенью 2014 года. До этого, на своей родине, работал в полиции.
      • Относительно войны на Донбассе, в мае 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР". Бризилець сам подтверждал свое участие в боях на стороне оккупантов. Да, рассказывал сепаратистским СМИ, что "отрабатывал" (вел обстрелы) по блокпостах украинских военных и получил ранение под Донецким аэропортом.
      • Лусварги попался украинским правоохранителям 6 октября 2016 года: работники СБУ задержали его в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил этот приговор.
      • После выхода на свободу Лусварги заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая 2018 года в Киеве на территории посольства Бразилии Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.
      • 7 мая 2018 года бразильца снова взяли под стражу и постоянно продлевали срок пребывания в СИЗО. А 2 мая 2019 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы.

      Рафаель Лусваргі обмін полоненими
      Рафаэль Лусварги в 2018 году, когда его схватили националисты

      Что известно об обмене пленными

      • 29 декабря между Украиной и представителями оккупантов состоялся большой обмен пленными на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
      • Так, украинская сторона передала оккупантам 123 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных.
      • В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 4 военных, которых схватили после боев под Иловайском и Дебальцево в 2014 году. Список освобожденных с плена украинцев читайте здесь.
      • А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Рафаэль Лусварги
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