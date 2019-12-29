Украина передала в рамках обмена боевика Лусварги

В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который на их стороне воевал на Донбассе. В мае 2019 года Лусварги осудили к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

О факте передачи Лусварги боевикам изданию "Громадское" сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

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О том, что Лусварги включили в список на обмен удерживаемыми лицами, еще накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники. Теперь эта информация подтвердилась.

К известно о Рафаэле Лусварги

Рафаэль Лусварги – наемник пророссийских боевиков из Бразилии, который воевал на стороне донецких оккупантов. В Украину бразилец прибыл осенью 2014 года. До этого, на своей родине, работал в полиции.

Относительно войны на Донбассе, в мае 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР". Бризилець сам подтверждал свое участие в боях на стороне оккупантов. Да, рассказывал сепаратистским СМИ, что "отрабатывал" (вел обстрелы) по блокпостах украинских военных и получил ранение под Донецким аэропортом.

Лусварги попался украинским правоохранителям 6 октября 2016 года: работники СБУ задержали его в аэропорту "Борисполь" . В январе 2017 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил этот приговор.

. В январе 2017 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы, однако 18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил этот приговор. После выхода на свободу Лусварги заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая 2018 года в Киеве на территории посольства Бразилии Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.

УПЦ МП в Киеве. 4 мая 2018 года в Киеве на территории посольства Бразилии Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ. 7 мая 2018 года бразильца снова взяли под стражу и постоянно продлевали срок пребывания в СИЗО. А 2 мая 2019 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы.



Рафаэль Лусварги в 2018 году, когда его схватили националисты

Что известно об обмене пленными