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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных: имена

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      Обмен пленными 29 декабря / Getty Images

      В рамках обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками 29 декабря были освобождены 76 украинцев, в том числе, 12 украинских военных. Некоторые из заявленных бойцов годами ждал возможности ступить на родную землю и обнять близких.

      Список освобожденных из плена украинских военных в фейсбуке опубликовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

      Обмен пленными: Полный список имен 76 заявленных украинцев

      Список освобожденных из плена украинских военных:

      1. Иван Деева,
      2. Юрий Евтушок,
      3. Сергей Иванчук,
      4. Роман Фурсов,
      5. Богдан Панюшенко,
      6. Сергея Глондар,
      7. Александр Кореньков,
      8. Василий Жемелинский,
      9. Владимир Воскобойник,
      10. Борис Пундор,
      11. Ким Дуванов,
      12. Александр Геймур.

      Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается,
      – отметила Денисова.

      Что известно об обмене пленными

      • Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
      • Так, украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человек, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
      • В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
      • А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Людмила Денисова Обмен пленными Война на Донбассе Оккупированные территории Вооруженные силы Украины
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