В рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных: имена
В рамках обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками 29 декабря были освобождены 76 украинцев, в том числе, 12 украинских военных. Некоторые из заявленных бойцов годами ждал возможности ступить на родную землю и обнять близких.
Список освобожденных из плена украинских военных в фейсбуке опубликовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Обмен пленными: Полный список имен 76 заявленных украинцев
Список освобожденных из плена украинских военных:
- Иван Деева,
- Юрий Евтушок,
- Сергей Иванчук,
- Роман Фурсов,
- Богдан Панюшенко,
- Сергея Глондар,
- Александр Кореньков,
- Василий Жемелинский,
- Владимир Воскобойник,
- Борис Пундор,
- Ким Дуванов,
- Александр Геймур.
Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается,
– отметила Денисова.
Что известно об обмене пленными
- Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
- Так, украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человек, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
- В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
- А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.
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