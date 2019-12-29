Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, вывезли из СИЗО, – адвокат

Экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, вывезли из Лукьяновского СИЗО. Скорее всего, их при обмене удерживаемыми передадут российской стороне.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область, передает "Общественное радио".

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Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы – 24 канал) говорили,

– сказал Варфоломеев.

24 канал сейчас уточняет эту информацию у адвокатов семей Небесной Сотни.

Заметим, вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". В частности, Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не согласны с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и остаются до сих пор.

В ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.



Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в ​​Донецкой области. Россия должна отпустить на родину украинских военных, находившихся в плену оккупантов.