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      Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, вывезли из СИЗО, – адвокат

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      Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, вывезли из СИЗО / hromadske.ua

      Экс-беркутовцев Янишевского, Зинченко и Аброськина, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, вывезли из Лукьяновского СИЗО. Скорее всего, их при обмене удерживаемыми передадут российской стороне.

      Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область, передает "Общественное радио".

      Важно: Обмен пленными между Украиной и Россией начался под Горловкой: фото и видео

      Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы – 24 канал) говорили,
      – сказал Варфоломеев.

      24 канал сейчас уточняет эту информацию у адвокатов семей Небесной Сотни.

      Заметим, вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". В частности, Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      К теме: Неужели забыли, против чего собирался Майдан, – семьи Небесной Сотни обратились к силовикам

      После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не согласны с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и остаются до сих пор.

      В ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в ​​Донецкой области. Россия должна отпустить на родину украинских военных, находившихся в плену оккупантов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украинцы в плену РФ СІЗО Беркут Революция достоинства
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