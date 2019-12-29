Неужели забыли, против чего собирался Майдан, – семьи Небесной Сотни обратились к силовикам

Родственники погибших Небесной Сотни возмущены тем, что правоохранители никак не реагируют на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича – в частности, одиозного Портнова.

Об этом написала ОО "Семьи "Небесной Сотни" на своей странице в фейсбуке.

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"Мы, родные Героев Небесной Сотни, возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений – угрозы, запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича", – пишут представители семей Героев Небесной Сотни.

Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыло, за что и против чего собирался Майдан?

– говорится в сообщении.

О каких угрозах речь

Заместитель руководителя Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале призвал "продолжить работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и " наказать ненаказанное зло ".



Скриншот из телеграмм-канала Портнова качестве примера высказываний в сторону Майдана

Что говорят семьи Небесной Сотни

Родственники погибших на Майдане предлагают включить в список на обмен именно Портнова, а не экс-беркутовцев: "Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова ".

Кто такой Андрей Портнов: коротко

Это юрист, работал на команду беглого президента Януковича.

Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года, направленные против Майдана.

После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии.

Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

Сейчас Портнов вернулся в Украину и очень активно противостоит пятом президенту Петру Порошенко .