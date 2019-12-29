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      Неужели забыли, против чего собирался Майдан, – семьи Небесной Сотни обратились к силовикам

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      ОО "Семьи "Небесной Сотни" обратились к правоохранителям / zbruc.eu

      Родственники погибших Небесной Сотни возмущены тем, что правоохранители никак не реагируют на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича – в частности, одиозного Портнова.

      Об этом написала ОО "Семьи "Небесной Сотни" на своей странице в фейсбуке.

      Читайте также: Суд продолжится, а осудить можно и заочно: заявление ГПУ о деле отпущенных экс-беркутовцев

      "Мы, родные Героев Небесной Сотни, возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений – угрозы, запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича", – пишут представители семей Героев Небесной Сотни.

      Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыло, за что и против чего собирался Майдан?
      – говорится в сообщении.

      О каких угрозах речь

      Заместитель руководителя Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале призвал "продолжить работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

      Портнов
      Скриншот из телеграмм-канала Портнова качестве примера высказываний в сторону Майдана

      Что говорят семьи Небесной Сотни

      Родственники погибших на Майдане предлагают включить в список на обмен именно Портнова, а не экс-беркутовцев: "Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова".

      Кто такой Андрей Портнов: коротко

      • Это юрист, работал на команду беглого президента Януковича.
      • Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года, направленные против Майдана.
      • После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии.
      • Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".
      • Сейчас Портнов вернулся в Украину и очень активно противостоит пятом президенту Петру Порошенко .

      Андрей Портнов, к слову, не добирает слов и в сторону журналистов подробнее – по этой ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Революция достоинства Андрей Портнов Полиция Небесная Сотня
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