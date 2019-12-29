Невже забули, проти чого збирався Майдан, – родини Небесної Сотні звернулися до правоохоронців

Родичі загиблих Небесної Сотні обурені тим, що правоохоронці ніяк не реагують на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича – зокрема, одіозного Портнова.

Про це написала ГО "Родини "Небесної Сотні" на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Ми, рідні Героїв Небесної Сотні, обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів – погрози, залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича", – пишуть представники родин Героїв Небесної Сотні.

Така бездіяльність Нацполіції і ГПУ викликає запитання: невже керівництво цих органів забули, за що і проти чого збирався Майдан?

– мовиться у повідомленні.

Про які погрози мовиться

Заступник керівника Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі закликав "продовжити роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв" та "покарати непокаране зло".



Скріншот з телеграм-каналу Портнова як приклад висловлювань у бік Майдану

Що кажуть родини Небесної Сотні

Родичі загиблих на Майдані пропонують включити до списку на обмін саме Портнова, а не ексберкутівців: "Треба виключити із списку на обмін беркутівців, а натомість включити у цей список Портнова. Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова".

Хто такий Андрій Портнов: коротко

Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича.

Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року, спрямовані проти Євромайдану.

Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії.

Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

Зараз Портнов повернувся до України та дуже активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку .

Андрій Портнов, до слова, не добирає слів і в бік журналістів: детальніше – за цим посиланням.