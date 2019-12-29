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      Невже забули, проти чого збирався Майдан, – родини Небесної Сотні звернулися до правоохоронців

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      ГО "Родини "Небесної Сотні" звернулися до правоохоронців / zbruc.eu

      Родичі загиблих Небесної Сотні обурені тим, що правоохоронці ніяк не реагують на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича – зокрема, одіозного Портнова.

      Про це написала ГО "Родини "Небесної Сотні" на своїй сторінці у фейсбуці.

      Читайте також: Суд триватиме, а засудити можна і заочно: заява ГПУ про справу відпущених ексберкутівців

      "Ми, рідні Героїв Небесної Сотні, обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів – погрози, залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича", – пишуть представники родин Героїв Небесної Сотні.

      Така бездіяльність Нацполіції і ГПУ викликає запитання: невже керівництво цих органів забули, за що і проти чого збирався Майдан?
      – мовиться у повідомленні.

      Про які погрози мовиться

      Заступник керівника Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі закликав "продовжити роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв" та "покарати непокаране зло".

      Портнов
      Скріншот з телеграм-каналу Портнова як приклад висловлювань у бік Майдану

      Що кажуть родини Небесної Сотні

      Родичі загиблих на Майдані пропонують включити до списку на обмін саме Портнова, а не ексберкутівців: "Треба виключити із списку на обмін беркутівців, а натомість включити у цей список Портнова. Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова".

      Хто такий Андрій Портнов: коротко

      • Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича.
      • Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року, спрямовані проти Євромайдану.
      • Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії.
      • Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".
      • Зараз Портнов повернувся до України та дуже активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

      Андрій Портнов, до слова, не добирає слів і в бік журналістів: детальніше – за цим посиланням.

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      28 грудня
      2106
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Обмін полоненими Небесна Сотня Поліція Андрій Портнов Революція Гідності
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