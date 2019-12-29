Суд триватиме, а засудити можна і заочно: заява ГПУ про справу відпущених ексберкутівців

Підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають – слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

Ситуацію з відпущеними ексберкутівцями прокоментували в ГПУ на офіційному сайті.

Нагадаємо, суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну

У прокуратурі запевняють, що навіть після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд триватиме. При цьому самі підозрювані зобов'язані прибувати до суду за першим викликом.

Якщо ж обвинувачені будуть переховуються від суду, їх оголосять у розшук, в тому числі міжнародний, а також "може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження".

До теми: Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагали у Рябошапки пояснити заміну прокурорів у справі Майдану.

Чому ГПУ змушена пояснювати свої дії

27 грудня почали розгляд скарги ексберкутівців Олега Янишевського, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури, обвинувачених у злочинах, що призвели до смерті 49 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Скарга стосувалася продовження запобіжного заходу – тримання під вартою.

Цього ж дня стало відомо, що генпрокурор Рябошапка у справі про розстріли на Майдані замінив групу прокурорів.

28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Їх готують на обмін.

Обмін утримуваними особами запланований на неділю, 29 грудня, об 11 годині на КПВВ "Майорське" без присутності журналістів.