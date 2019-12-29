02:38
29 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Суд триватиме, а засудити можна і заочно: заява ГПУ про справу відпущених ексберкутівців

      11 Читать новость на русском
      Майдан, 2014 / ytimg.com

      Підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають – слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

      Ситуацію з відпущеними ексберкутівцями прокоментували в ГПУ на офіційному сайті.

      Нагадаємо, суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну

      У прокуратурі запевняють, що навіть після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд триватиме. При цьому самі підозрювані зобов'язані прибувати до суду за першим викликом.

      Якщо ж обвинувачені будуть переховуються від суду, їх оголосять у розшук, в тому числі міжнародний, а також "може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження".

      До теми: Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагали у Рябошапки пояснити заміну прокурорів у справі Майдану.

      Чому ГПУ змушена пояснювати свої дії

      27 грудня почали розгляд скарги ексберкутівців Олега Янишевського, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури, обвинувачених у злочинах, що призвели до смерті 49 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Скарга стосувалася продовження запобіжного заходу – тримання під вартою.

      • Цього ж дня стало відомо, що генпрокурор Рябошапка у справі про розстріли на Майдані замінив групу прокурорів.

      28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Їх готують на обмін.

      Обмін утримуваними особами запланований на неділю, 29 грудня, об 11 годині на КПВВ "Майорське" без присутності журналістів.

      Зеленський підписав другий закон про недоторканність депутатів
      28 грудня
      5062
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Беркут Революція Гідності ГПУ Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      28 грудня , 22:03 Головні новини 28 грудня: закони Зеленського, списки на обмін, відставка голови АРМА
      Ірина Кошанська 1164
      28 грудня , 21:42 Українці Підручний та Меркушина посіли друге місце на Різдвяній гонці з біатлону: результати
      Ігор Саджениця 791
      28 грудня , 17:00 Як вилікувати геморой: поради лікаря
      7962
      28 грудня , 19:41 ДАБІ отримала шанс на перезавантаження
      301
      28 грудня , 19:01 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 659
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук