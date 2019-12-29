Обмін полоненими відбудеться без присутності журналістів
Працівникам медіа відмовили в акредитації на процедуру обміну полоненими. Обмін заплановано на 29 грудня на КПВВ "Майорське", однак представників ЗМІ там не буде.
Про це розповіло видання LB.ua з посиланням на коментар пресцентру Операції об'єднаних сил.
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Фотографії та відеоматеріали з процедури обміну надасть Офіс Президента, а не штаб ООС – бо він не є організатором. Так заявив представник штабу Віталій Саранцев.
Робота преси на цьому заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви,
– сказав Саранцев.
І пояснив: "Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо – надаємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення ж приймають не в штабі ООС".
Обмін утримуваними особами 29 грудня: головне
- 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів.
- На зустрічі у нормандському форматі Зеленський та Путін домовилися, серед іншого, про новий масштабний обмін до кінця 2019 року.
- Тристороння контактна група у Мінську досягла домовленості у деталях про обмін утримуваними особами у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих". У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100.
- 28 грудня про те, що обмін полоненими відбудеться 29 грудня, говорив і український президент Зеленський. Про цей час для обміну писали також російські ЗМІ.
Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу
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