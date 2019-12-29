Обмін полоненими відбудеться без присутності журналістів

Працівникам медіа відмовили в акредитації на процедуру обміну полоненими. Обмін заплановано на 29 грудня на КПВВ "Майорське", однак представників ЗМІ там не буде.

Про це розповіло видання LB.ua з посиланням на коментар пресцентру Операції об'єднаних сил.

До теми: Справа ексберкутівців: під СІЗО протестують активісти

Фотографії та відеоматеріали з процедури обміну надасть Офіс Президента, а не штаб ООС – бо він не є організатором. Так заявив представник штабу Віталій Саранцев.

Робота преси на цьому заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви,

– сказав Саранцев.

І пояснив: "Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо – надаємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення ж приймають не в штабі ООС".

Обмін утримуваними особами 29 грудня: головне

7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів.

На зустрічі у нормандському форматі Зеленський та Путін домовилися, серед іншого, про новий масштабний обмін до кінця 2019 року.

Тристороння контактна група у Мінську досягла домовленості у деталях про обмін утримуваними особами у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих". У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100.

28 грудня про те, що обмін полоненими відбудеться 29 грудня, говорив і український президент Зеленський. Про цей час для обміну писали також російські ЗМІ.



Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

Читайте також: Суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну