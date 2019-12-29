Обмен пленными состоится без присутствия журналистов

Работникам медиа отказали в аккредитации на процедуру обмена пленными. Обмен запланирован на 29 декабря на КПВВ "Майорское", однако представителей СМИ там не будет.

Об этом рассказало издание LB.ua со ссылкой на комментарий пресс-центра Операции объединенных сил.

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Фотографии и видеоматериалы по процедуре обмена предоставит Офис Президента, а не штаб ООС – поскольку он не является организатором. Об этом заявил представитель штаба Виталий Саранцев.

Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы,

– сказал Саранцев.

И пояснил: "Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – предоставляем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение же принимают не в штабе ООС".

Обмен удерживаемыми лицами 29 декабря: главное

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных.

На встрече в нормандском формате Зеленский и Путин договорились, среди прочего, о новом масштабном обмене до конца 2019 года.

Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла договоренности в деталях об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных". В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100.

28 декабря о том, что обмен пленными состоится 29 декабря, говорил и украинский президент Зеленский. Об этом времени для обмена писали также российские СМИ.



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