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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Обмен пленными состоится без присутствия журналистов

      2 Читати новину українською
      Фото с масштабного обмена пленными 2017 / 112.ua

      Работникам медиа отказали в аккредитации на процедуру обмена пленными. Обмен запланирован на 29 декабря на КПВВ "Майорское", однако представителей СМИ там не будет.

      Об этом рассказало издание LB.ua со ссылкой на комментарий пресс-центра Операции объединенных сил. 

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      Фотографии и видеоматериалы по процедуре обмена предоставит Офис Президента, а не штаб ООС – поскольку он не является организатором. Об этом заявил представитель штаба Виталий Саранцев.

      Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы,
      – сказал Саранцев.

      И пояснил: "Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – предоставляем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение же принимают не в штабе ООС".

      Обмен удерживаемыми лицами 29 декабря: главное

      • 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных.
      • На встрече в нормандском формате Зеленский и Путин договорились, среди прочего, о новом масштабном обмене до конца 2019 года.
      • Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла договоренности в деталях об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных". В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100.
      • 28 декабря о том, что обмен пленными состоится 29 декабря, говорил и украинский президент Зеленский. Об этом времени для обмена писали также российские СМИ.

      обмен
      Сколько украинский осталось в плену России / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Журналисты Медиа СМИ Операция Объединенных сил Обмен пленными Новости Украины
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