22:50
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Дело экс-беркутовцев: под СИЗО собираются активисты

      52 Читати новину українською

      Экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, есть в списках на обмен. Соответствующий документ зачитал прокурор на заседании суда, где им переизбирали меру пресечения. Под СИЗО собираются активисты, которые не согласны с таким решением.

      Об этом рассказали журналисты 24 канала. Судьи находились в совещательной комнате и решают, удовлетворить ли апелляцию по изменению меры пресечения пяти "бывшим беркутовцам" "Черной роты".

      Читайте также: Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане включили в список на обмен: документ

      Перед тем суд отказал в ходатайстве адвокатов потерпевших об отводе судей и прокуроров. Потом выступала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская. Она заявила, что все подозрения явдяются обоснованными и еще подчеркнула, чтобы судьи допросили "беркутовцев", согласны ли они на обмен и что планируют дальше делать.

      Под СИЗО также начали собираться люди. Они приходят туда с теплой одеждой и чаем и планируют быть к вечеру 29 декабря, пока не завершится обмен.

      беркут
      Активисты под СИЗО / Фото 24 канала

      Активисты проверяют автомобили, выезжающие из СИЗО, чтобы в них не вывезли экс-беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане.

      Проверка автозаков активистами:

      Как проходит рассмотрение дела экс-беркутовцев

      Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году. Новыми прокурорами по делу определили Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленко.

      Вместо старых прокуроров в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не принимали участия в следствии по этому делу.

      В то же время, семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
      сегодня
      2819
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Судьи Революция достоинства Беркут Обмен пленными Новости Украины Небесная Сотня
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:03 Главные новости 28 декабря: законы Зеленского, списки на обмен, отставка главы АРМА
      Ірина Кошанська 84
      сегодня , 21:48 Украинцы Подручный и Меркушина заняли второе место на Рождественской гонке: результаты
      Ігор Саджениця 428
      сегодня , 17:00 Как вылечить геморрой: советы врача
      11481
      сегодня , 19:38 ГАСИ получила шанс на перезагрузку
      118
      сегодня , 19:01 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 162
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук