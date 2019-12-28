Дело экс-беркутовцев: под СИЗО собираются активисты

Экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства, есть в списках на обмен. Соответствующий документ зачитал прокурор на заседании суда, где им переизбирали меру пресечения. Под СИЗО собираются активисты, которые не согласны с таким решением.

Об этом рассказали журналисты 24 канала. Судьи находились в совещательной комнате и решают, удовлетворить ли апелляцию по изменению меры пресечения пяти "бывшим беркутовцам" "Черной роты".

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Перед тем суд отказал в ходатайстве адвокатов потерпевших об отводе судей и прокуроров. Потом выступала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская. Она заявила, что все подозрения явдяются обоснованными и еще подчеркнула, чтобы судьи допросили "беркутовцев", согласны ли они на обмен и что планируют дальше делать.

Под СИЗО также начали собираться люди. Они приходят туда с теплой одеждой и чаем и планируют быть к вечеру 29 декабря, пока не завершится обмен.



Активисты под СИЗО / Фото 24 канала

Активисты проверяют автомобили, выезжающие из СИЗО, чтобы в них не вывезли экс-беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане.

Проверка автозаков активистами:

Как проходит рассмотрение дела экс-беркутовцев

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году. Новыми прокурорами по делу определили – Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленко.

Вместо старых прокуроров в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не принимали участия в следствии по этому делу.

В то же время, семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.