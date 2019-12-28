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      Справа ексберкутців: під СІЗО збираються активісти

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      Ексберкутівці, яких звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності, є у списках на обмін. Відповідний документ зачитав прокурор на засіданні суду, де їм переобирали запобіжний захід. Під СІЗО збирають активісти, які не погоджуються з таким рішенням.

      Про це розповіли журналісти 24 каналу. Суді перебували у нарадчій кімнаті й вирішують, чи задовольнити апеляцію щодо зміни запобіжного заходу п'ятьом "колишнім беркутівцям" "Чорної роти".

      Читайте також: Ексберкутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін: документ

      Перед тим суд відмовив у клопотанні адвокатів потерпілих щодо відводу суддів і прокурорів. Потім виступала адвокатка сімей героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона заявила, що всі підозри є обгрунтовані й ще наголосила, щоб судді допитали "беркутців", чи погоджуються вони на обмін і що планують далі робити.

      Під СІЗО також почали збиратися люди. Вони приходять туди з теплим одягом та чаєм і планують бути до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

      беркут
      Активісти під СІЗО / Фото 24 каналу

      Активісти перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб у них не вивезли ексберкутців, які розстрілювали людей на Майдані.

      Перевірка автозаків активістами:

      Як відбувається розгляд справи ексберкутівців

      Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році. Новими прокурорами у справі визначили – Сергія Куцого, Віталія Суботіна та Олександра Шеваленка.

      Замість старих прокурорів до суду прийшли нові прокурори, які раніше не брали участі в слідстві у цій справі.

      Водночас, сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Судді Революція Гідності Беркут Обмін полоненими Новини України Небесна Сотня
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