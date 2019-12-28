Ексберкутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін: документ

Прокурори підтвердили, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Сім'ї Героїв Небесної сотні виступили категорично проти обміну ексберкутівців.

Прокурори просять змінити запобіжний захід колишнім беркутівцям, бо ті перебувають у списках на обмін.

До теми: Прокурорів, які роками працювали над справою ексберкутівців про розстріли на Майдані, замінили

На засіданні суду прокурор Сергій Куций зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

Сьогодні апеляційний суд продовжує засідання, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи — ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, — просить скасувати їм запобіжний захід.

Рішення ГПУ про включення ексберкутівців на обмін / фото Громадського

Як відбувається розгляд справи ексберкутівців

Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році. Новими прокурорами у справі визначили – Сергія Куцого, Віталія Суботіна та Олександра Шеваленка.

Замість старих прокурорів до суду прийшли нові прокурори, які раніше не брали участі в слідстві у цій справі.

Водночас, сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.

Родичі загиблих Героїв Небесної сотні разом з представниками прийшли в ГПУ, щоб зустрітися з генпрокурором.