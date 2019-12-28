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      Ексберкутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін: документ

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      Ексберкутівців обміняють на українських полонених / suspilne.media

      Прокурори підтвердили, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Сім'ї Героїв Небесної сотні виступили категорично проти обміну ексберкутівців.

      Прокурори просять змінити запобіжний захід колишнім беркутівцям, бо ті перебувають у списках на обмін.

      До теми: Прокурорів, які роками працювали над справою ексберкутівців про розстріли на Майдані, замінили

      На засіданні суду прокурор Сергій Куций зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

      Сьогодні апеляційний суд продовжує засідання, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

      Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи — ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, — просить скасувати їм запобіжний захід.

       

      Рішення ГПУ про включення ексберкутівців на обмін / фото Громадського

      Як відбувається розгляд справи ексберкутівців

      Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році. Новими прокурорами у справі визначили – Сергія Куцого, Віталія Суботіна та Олександра Шеваленка.

      Замість старих прокурорів до суду прийшли нові прокурори, які раніше не брали участі в слідстві у цій справі.

      Водночас, сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.

      Родичі загиблих Героїв Небесної сотні разом з представниками прийшли в ГПУ, щоб зустрітися з генпрокурором.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Беркут Небесна Сотня Обмін полоненими
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