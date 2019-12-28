Прокурорів, які роками працювали над справою ексберкутівців про розстріли на Майдані, замінили

Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

Новими прокурорами у справі визначили – Сергія Куцого, Віталія Суботіна та Олександра Шеваленка. Про це повідомляє журналістка 24 каналу із зали суду.

До теми: Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагають у Рябошапки пояснити заміну прокурорів у справі Майдану

Сьогоднішнє засідання почалося вранці. На початку засідання суддя Маргарита Васильєва оголосила нове рішення генпрокурора Руслана Рябошапки.

Замість старих прокурорів до суду прийшли нові прокурори, які раніше не брали участі в слідстві у цій справі.

Нам дуже, дуже соромно за цю ситуацію,

– заявив стороні потерпілих прокурор Донський, залишаючи засідання.

Адвокати потерпілих просили про відвід нових прокурорів, але суддя відмовила їм у цьому.

Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх «беркутівців» щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK — hromadske (@HromadskeUA) 28 грудня 2019 р.

Відзначимо, що сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.

Родичі загиблих Героїв Небесної сотні разом з представниками прийшли в ГПУ, щоб зустрітися з генпрокурором. Однак, генпрокурор до них не вийшов. Тому вони прикріпили звернення до Рябошапка до дверей Генпрокуратури.



Лист сім'ї Героїв Небесної сотні до ГПУ / facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

В організації терористичного акту підозрюють трьох осіб:

Володимир Дворніков – 41-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Віктор Тетюцький – 37-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Сергій Башликов – 33-річний мешканець Харкова.

Що відомо про теракт у Харкові?Терористичний акт, що був здійснений під час мирної ходи у Харкові 22 лютого 2015 року. Активісти пройшли лише 100 метрів, як спрацював вибуховий пристрій.



Внаслідок теракту загинули четверо людей, серед яких були полковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний активіст Данило Дідік, 18-річний студент Микола Мельничук та активіст Євромайдану Ігор Толмачов.