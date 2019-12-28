Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане включили в список на обмен: документ

Прокуроры подтвердили, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Семьи Героев Небесной сотни выступили категорически против обмена экс-беркутовцев.

Прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, потому что те находятся в списках на обмен.

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Сегодня апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Так, защита обвиняемых в этом деле экс-беркутовцев просит освободить их троих из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела — экс-беркутовцев Сергея Тамтури и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит отменить им меру пресечения.



Решение ГПУ о включении эксберкутовцев на обмен / фото Громадського

Как происходит рассмотрение дела бывших беркутовцев

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году. Новыми прокурорами по делу определили - Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленко.

Вместо старых прокуроров в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не принимали участия в следствии по этому делу.

В то же время, семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

Родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором.