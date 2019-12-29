Суд будет продолжаться, осудить можно и заочно: заявление ГПУ о деле отпущенных экс-беркутовцев

Подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают– следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

Ситуацию с отпущенными экс-беркутовцамии прокомментировали в ГПУ на официальном сайте.

Напомним, суд отпустил экс-беркутовцев из-под ареста: их готовят к обмену

В прокуратуре уверяют, что даже после изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство продолжится. При этом сами подозреваемые обязаны прибывать в суд по первому вызову.

Если же обвиняемые будут скрываются от суда, их объявят в розыск, в том числе международный, а также "может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства".

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Почему ГПУ вынуждена объяснять свои действия

27 декабря начали рассмотрение жалобы экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014. Жалоба касалась продлении меры пресечения – содержание под стражей.

В этот же день стало известно, что генпрокурор Рябошапка в деле о расстрелах на Майдане заменил группу прокуроров.

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Их готовят на обмен.