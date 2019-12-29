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      Суд будет продолжаться, осудить можно и заочно: заявление ГПУ о деле отпущенных экс-беркутовцев

      9 Читати новину українською
      Майдан, 2014 / ytimg.com

      Подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают– следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Ситуацию с отпущенными экс-беркутовцамии прокомментировали в ГПУ на официальном сайте.

      Напомним, суд отпустил экс-беркутовцев из-под ареста: их готовят к обмену

      В прокуратуре уверяют, что даже после изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство продолжится. При этом сами подозреваемые обязаны прибывать в суд по первому вызову.

      Если же обвиняемые будут скрываются от суда, их объявят в розыск, в том числе международный, а также "может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства".

      К теме: Семьи Героев Небесной Сотни требовали в Рябошапки объяснить замену прокуроров по делу Майдана.

      Почему ГПУ вынуждена объяснять свои действия

      27 декабря начали рассмотрение жалобы экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014. Жалоба касалась продлении меры пресечения – содержание под стражей.

      • В этот же день стало известно, что генпрокурор Рябошапка в деле о расстрелах на Майдане заменил группу прокуроров.

      28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Их готовят на обмен.

      Обмен удерживаемыми лицами запланирован на воскресенье, 29 декабря, в 11 часов на КПВВ "Майорское" без присутствия журналистов.

      Х-фактор 10 сезон 16 выпуск: кто стал победителем
      28 декабря
      794
      Автор: Северин Трач
      Теги: Обмен пленными Новости Украины Революция достоинства ГПУ Беркут
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