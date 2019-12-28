Семьи Героев Небесной Сотни требуют в Рябошапки объяснить замену прокуроров по делу Майдана
Семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров по делу о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.
Родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором. Об этом сообщает Адвокатская совещательный группа.
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Однако, генпрокурор к ним не вышел. Поэтому они прикрепили обращение к Рябошапке к двери Генпрокуратуры.
Позже, представитель семей Небесной сотни Елена Сторожук сообщила на своей фейсбук-странице, что под здание ГПУ приехала полиция.
Как происходит рассмотрение дела экс-беркутовцев
Судья Апелляционного суда Васильева во время слушания апелляционной жалобы по делу о расстреле Небесной Сотни зачитала постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров. В то же время, прокуроров, поддерживающих обвинение по делу - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова – исключают из группы прокуроров.
В Апелляционном суде Киева 27 декабря рассматривалась апелляционная жалоба экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Жалоба была подана на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Адвокаты потерпевших и прокуроры по делу, которые до сих пор поддерживали обвинение, заявили о том, что им необходимо время для прояснения полномочий прокуроров и изучения ситуации и попросили отложить рассмотрение дела. В конечном итоге суд перенес рассмотрение апелляции на 28 декабря.
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