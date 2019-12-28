09:08
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Семьи Героев Небесной Сотни требуют в Рябошапки объяснить замену прокуроров по делу Майдана

      6 Читати новину українською
      Семьи Героев Небесной сотни пришли под здание ГПУ / facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

      Семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров по делу о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

      Родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором. Об этом сообщает Адвокатская совещательный группа.

      Важно! Дело Майдана: экс-беркутовцев оставят под стражей и не будут обменивать

      Однако, генпрокурор к ним не вышел. Поэтому они прикрепили обращение к Рябошапке к двери Генпрокуратуры.

      Позже, представитель семей Небесной сотни Елена Сторожук сообщила на своей фейсбук-странице, что под здание ГПУ приехала полиция.

      Как происходит рассмотрение дела экс-беркутовцев

      Судья Апелляционного суда Васильева во время слушания апелляционной жалобы по делу о расстреле Небесной Сотни зачитала постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров. В то же время, прокуроров, поддерживающих обвинение по делу - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова – исключают из группы прокуроров.

      В Апелляционном суде Киева 27 декабря рассматривалась апелляционная жалоба экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Жалоба была подана на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Адвокаты потерпевших и прокуроры по делу, которые до сих пор поддерживали обвинение, заявили о том, что им необходимо время для прояснения полномочий прокуроров и изучения ситуации и попросили отложить рассмотрение дела. В конечном итоге суд перенес рассмотрение апелляции на 28 декабря.

      Изменения в предоставлении коммунальных услуг: за что и кому платить
      сегодня
      12048
      Автор: Северин Трач
      Теги: Руслан Рябошапка ГПУ Судьи Беркут Апелляционний суд Киева Небесная Сотня Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:04 Главные новости 27 декабря: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долга и авиакатастрофа в Алма
      Лія Бонавська 298
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 72
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      43
      сегодня , 08:10 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Катерина Степанова 247
      сегодня , 07:25 Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР
      Анастасія Кримова 829
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук