Украинский флаг временно сняли со здания мэрии. Впоследствии его вернут на место.

Смотрите также "В лучшем случае": премьер Финляндии назвал сроки, в которые Украина получит новые системы ПВО

Вандалы оскверняли украинский флаг

Сообщается, что впервые неизвестные обрезали веревки, на которых держался флаг, после чего он оказался на земле. После того, как флаг вернули на место, вандалы снова сделали это и поотрезали веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

После этого городские власти обратились в полицию. Сейчас флаг снят на время ремонта флагштоков.

Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможным,

– пообещал мэр города Туомо Саллинен.

Напомним, что недавно в Финляндии сообщили о закрытии музея Ленина. Он работал в городе Тампере почти 80 лет.

Смотрите также Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

В Финляндии вместо Ленина откроют новый музей

Вместо музея Ленина теперь туристов будет ждать музей Nootti. Там будут рассказывать историю отношений Финляндии и России. Также там расскажут детали о вступлении Финляндии в НАТО.

Директор музея Калле Каллио сказал, что название, связана с Лениным, приводила только к недоразумениям, в частности к отказам в финансировании.

Каллио надеется, что в Nootti смогут привлечь новую аудиторию. Прежде всего туристов, которые посещают страну.