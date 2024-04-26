Український прапор тимчасово зняли з будівлі мерії. Згодом його повернуть на місце.

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Вандали паплюжили український прапор

Повідомляється, що вперше невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Після того, як прапор повернули на місце, вандали знову зробили це і повідрізали мотузки на сусідніх флагштоках, щоб стяг не можна було повісити й туди.

Після цього міська влада звернулася до поліції. Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків.

Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим,

– пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.

Нагадаємо, що нещодавно у Фінляндії повідомили про закриття музею Леніна. Він працював у місті Тампере майже 80 років.

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У Фінляндії замість Леніна відкриють новий музей

Замість музею Леніна тепер туристів чекатиме музей Nootti. Там розповідатимуть історію відносин Фінляндії та Росії. Також там розкажуть деталі про вступ Фінляндії до НАТО.

Директор музею Калле Калліо сказав, що назва, пов'язана з Леніним, призводила лише до непорозумінь, зокрема до відмов у фінансуванні.

Калліо сподівається, що до Nootti зможуть залучити нову аудиторію. Насамперед туристів, які відвідують країну.