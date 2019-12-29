Ексберкутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, вивезли з СІЗО, – адвокат

Ексберкутівців Янішевського, Зінченка та Аброськіна, яких звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності, вивезли з Лук'янівського СІЗО. Найімовірніше, їх під час обміну утримуваними передадуть російській стороні.

Адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв зауважив, що поки точно не знає, чи їх повезли на місце обміну у Донецьку область, передає "Громадське радіо".

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Їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, уночі. Про це говорили колеги їхні (колишні беркутівці, — 24 канал),

– сказав Варфоломєєв.

24 канал наразі уточнює цю інформацію в адвокатів родин Небесної Сотні.

Зауважимо, ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

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Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджуються з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч та залишаються досі. Вони перевіряють автомобілі, які виїжджають зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін. Тому як правоохоронцям вдалося вивезти колишніх спецпризначенців – поки невідомо.

Водночас у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.



Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Росія має відпустити на Батьківщину українських військових, які перебували у полоні окупантів.