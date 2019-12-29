Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы

В воскресенье, 29 декабря, около КПВВ "Майорское" Украина осуществила обмен пленными с пророссийскими боевиками. По его результатам на подконтрольную украинской власти территорию вернулись 76 украинцев, из которых 12 военных.

В сети украинские политики не скупились на поздравления украинцам, которым выпала возможность вернуться к нормальной жизни. Реакцию политиков собрал 24 канал.

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Украинская омбудсмен Людмила Денисова отметила, что некоторые из освобожденных из плена годами не имели возможности ступить на родную землю и обнять родных.

Благодарна всем, кто приложил неимоверные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся. Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки,

– отметила Денисова.

Она отметила, что, к сожалению, не удалось вернуть всех, но подчеркнула: работа в этом направлении продолжается. Она выразила убеждение, что украинцев удастся освободить. Отдельно омбудсмен вспомнила о Крыме.

Вспомнил о Крыме и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он намекнул, что о крымчанах забыли уже который обмен подряд, но подчеркнул: нельзя ни отчаиваться, ни допускать обид друг на друга.

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"Не дадим ни одного шанса Кремлю и его агентам в Украине деморализовать и вернуть украинское общество к отчаянию", – заявил Чубаров.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко коротко подписала фото по обмену: "Поздравляю наших ребят с возвращением домой! Знаю: справедливость есть. И она будет установлена по отношению к тем, на кого обменяли наших пленников".

Святослав Вакарчук написал, что партия "Голос" полностью поддерживает необходимость освобождения украинцев из плена. В то же время он подчеркнул, что это не должно происходить под диктовку Москвы, которая получает выполнения всех своих условий.

Партия "Слуга народа" только поделилась фотографиями по обмену с короткой подписью: "Еще одно светлое событие в конце года".

Отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир заявил, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Мол, освобождение заложников абсолютно необходимо, но не из-за насилования судебной системы.

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Судебная система – это одна из основ государственности, это одна из тех ценностей, за которые Устим отдал жизнь, и за что сейчас отдают свои жизни наши казаки на Востоке. Потеря права на правосудие порождает потерю веры в справедливость,

– заявил Владимир Голоднюк.

Руководитель департамента коммуникации МВД Артем Шевченко обратил внимание на то, насколько важных военных удалось вернуть Украине. Отдельно он выделил:

Сергея Иванчука;

Ивана Деева;

Сергея Глондаря;

Александра Коренькова.

"Эти военные для государства стоят гораздо больше, чем весь тот вражеский хлам, который мы отдали врагу. Большая благодарность всем, кто к этому присоединился", – написал Шевченко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подчеркнула, что домой возвращаются те, за кого украинцы боролись и за кого болели.

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Освобождение наших, конечно, важно. Я как личную драму все эти годы переживала истории семей Пантюшенко, Глондаря, Коринькова, Иванычука, Деева, Фурсова, Асеева. Хорошо, что праздники они наконец встретят вместе. Помним о тех, кого не отдали, о ком прячут информацию, кого замучили, кого мучают,

– написала Ирина Геращенко.