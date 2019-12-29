Обмен пленными между Украиной и боевиками: появилась реакция России

В России поздравили обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. По словам страны-агрессора, обмен дает надежду на реализацию минских соглашений по Донбассу.

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что теперь отсчет времени по выполнению договоренностей "идет в правильном направлении", пишет ТАСС.

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Обмен удерживаемых лиц дает надежду на то, что рано или поздно будут реализованы все остальные пункты минских соглашений. Особенно пятый пункт (об амнистии боевиков, – 24 канал), 11-ый (про конституционную реформу и особый статус Донбасса), а также 12-ый (о выборах на оккупированных территориях),

– сказал он.

Российский чиновник добавил, что теперь для реализации Минска нужна политическая воля Киева и представителей оккупантов.

"Формула Штайнмайера и очередной обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. Дело за политической волей Киева, в первую очередь, и разумеется, Донецка с Луганском, не в последнюю. Сейчас эта воля была проявлена, несмотря на сопротивление с обеих сторон", – добавил сенатор.

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Он напомнил, что обмен удерживаемыми был 6 пунктом Минских соглашений. Его исполнение – положительный момент, особенно для теперь уже бывших пленных.

Это позитивная новость для тех, кого обмен коснулся непосредственно. Эти люди на свободе, дома, и они смогут встретить праздники со своими семьями,

– подытожил Косачев.

Что известно об обмене пленными?Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.



Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области. На Родину вернулись 76 пленных. Украина передала российской стороне 127 удерживаемых.