Украина освободила 76 своих граждан: кто они

В рамках обмена в воскресенье, 26 декабря, Украина вернула с оккупированных Россией территорий 76 своих граждан. О некоторых из них в свое время слышал каждый украинец. Здесь есть журналисты, военные, об освобождении которых было трудно и мечтать, а также обычные граждане, которые стали жертвами репрессий со стороны боевиков.

Информацию об отдельных освобожденных из плена собрал 24 канал.

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Из-под Дебальцево в плен на 5 лет

Историю Сергея Глондара и Александра Коринькова стоит рассказывать вместе, ведь она у них одна на двоих. В феврале 2015 года двое украинских военных под Дебальцево попали в засаду русских. С тех пор их и удерживали боевики.

Военные сопровождали так называемую "колонну жизни", которая должна была сопровождать раненых и убитых бойцов ВСУ. Их группа шла первой.

Глондар попал в плен, когда его жена Екатерина узнала, что второй раз беременна. Сейчас старшая дочь уже учится в школе, а младшей – четыре года.

Александр Кориньков всего за несколько недель до боя под Дебальцево поженился с женой Юлией. Она же рассказывала, что у них до сих пор длится "медовый месяц".



Кориньков (в центре) и Глондар (справа). Рядом с ними еще один военный Богдан Пантюшенко

Остаться в Донецке и доносить правду – дело чести

Благодаря усилиям украинских средств массовой информации, широкой огласки приобрело дело журналиста ряда украинских изданий Станислава Асеева. Его незаконно удерживали в течение двух с половиной лет – с мая 2017.

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Журналист под псевдонимом "Станислав Васин" работал на оккупированных территориях и писал для "Радио Донбасс.Реалии". Сначала он просто бесследно исчез, а позже боевики признали, что удерживают его.

За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.

Бывший однокурсник и экс-нардеп Егор Фирсов рассказывал, что журналист Станислав Асеев, который был родом из Донецка, считал своим долгом остаться на оккупированных территориях и освещать правду о событиях там.



Станислав Асеев

Ликвидаторы одного из главарей "народной милиции"

Почти три года в плену боевиков провели еще одни живые легенды российско-украинской войны – майор Сергей Иванчук и старший солдат Иван Деев.

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Перед тем, как их схватили боевики, военные ликвидировали одного из ключевых командиров "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко – одного из ключевых боевиков, причастных к сбитию 14 июня 2014 нашего Ил-76 с ротой украинских десантников.

Именно надежда на то, что после таких обвинений их освободят боевики, было нереально. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что освобождение этих ребят вместе с Глондаром и Кориньковым стоит для государства больше, чем весь вражеский хлам, который Украина отдала за них противнику.



Сергей Иванчук и Иван Деев

История одного танкиста из ДАП

Богдан Пантюшенко "Броня" попал в плен боевиков четыре года назад – 18 января 2015 года. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, в котором находился Пантюшенко, а его экипаж взяли в плен.

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Позже операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак, в которой участвовал и Пантюшенко, назовут одной из самых успешных в обороне аэропорта. Впрочем танкист в это время уже будет за решеткой боевиков.

Его жена Виктория Пантюшенко когда-то признавалась: думает, что ее муж так долго в плену боевиков именно через свой несгибаемый дух.



Богдан Пантюшенко