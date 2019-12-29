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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Украина освободила 76 своих граждан: кто они

      352 Читати новину українською
      Что известно об освобожденных из российского плена / фото: ОПУ

      В рамках обмена в воскресенье, 26 декабря, Украина вернула с оккупированных Россией территорий 76 своих граждан. О некоторых из них в свое время слышал каждый украинец. Здесь есть журналисты, военные, об освобождении которых было трудно и мечтать, а также обычные граждане, которые стали жертвами репрессий со стороны боевиков.

      Информацию об отдельных освобожденных из плена собрал 24 канал.

      Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео

      Из-под Дебальцево в плен на 5 лет

      Историю Сергея Глондара и Александра Коринькова стоит рассказывать вместе, ведь она у них одна на двоих. В феврале 2015 года двое украинских военных под Дебальцево попали в засаду русских. С тех пор их и удерживали боевики.

      Военные сопровождали так называемую "колонну жизни", которая должна была сопровождать раненых и убитых бойцов ВСУ. Их группа шла первой.

      Глондар попал в плен, когда его жена Екатерина узнала, что второй раз беременна. Сейчас старшая дочь уже учится в школе, а младшей – четыре года.

      Александр Кориньков всего за несколько недель до боя под Дебальцево поженился с женой Юлией. Она же рассказывала, что у них до сих пор длится "медовый месяц".

      Коріньков, Глондар, Пантюшенко
      Кориньков (в центре) и Глондар (справа). Рядом с ними еще один военный Богдан Пантюшенко

      Остаться в Донецке и доносить правду – дело чести

      Благодаря усилиям украинских средств массовой информации, широкой огласки приобрело дело журналиста ряда украинских изданий Станислава Асеева. Его незаконно удерживали в течение двух с половиной лет – с мая 2017.

      К слову: Обмен пленными: 76 украинцев уже на Родине – список

      Журналист под псевдонимом "Станислав Васин" работал на оккупированных территориях и писал для "Радио Донбасс.Реалии". Сначала он просто бесследно исчез, а позже боевики признали, что удерживают его.

      За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.

      Бывший однокурсник и экс-нардеп Егор Фирсов рассказывал, что журналист Станислав Асеев, который был родом из Донецка, считал своим долгом остаться на оккупированных территориях и освещать правду о событиях там.

      Станіслав Асєєв
      Станислав Асеев

      Ликвидаторы одного из главарей "народной милиции"

      Почти три года в плену боевиков провели еще одни живые легенды российско-украинской войны – майор Сергей Иванчук и старший солдат Иван Деев.

      Интересно: Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы

      Перед тем, как их схватили боевики, военные ликвидировали одного из ключевых командиров "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко – одного из ключевых боевиков, причастных к сбитию 14 июня 2014 нашего Ил-76 с ротой украинских десантников.

      Именно надежда на то, что после таких обвинений их освободят боевики, было нереально. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что освобождение этих ребят вместе с Глондаром и Кориньковым стоит для государства больше, чем весь вражеский хлам, который Украина отдала за них противнику.

      Іван Дєєв, Сергій Іванчук
      Сергей Иванчук и Иван Деев

      История одного танкиста из ДАП

      Богдан Пантюшенко "Броня" попал в плен боевиков четыре года назад – 18 января 2015 года. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, в котором находился Пантюшенко, а его экипаж взяли в плен.

      К слову: Били, пытали, бросили в тюрьму, – освобожденный украинец о плене боевиков

      Позже операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак, в которой участвовал и Пантюшенко, назовут одной из самых успешных в обороне аэропорта. Впрочем танкист в это время уже будет за решеткой боевиков.

      Его жена Виктория Пантюшенко когда-то признавалась: думает, что ее муж так долго в плену боевиков именно через свой несгибаемый дух.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан Пантюшенко

      Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости политики Война на Донбассе Донецкий аэропорт Дебальцево
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