Україна звільнила 76 своїх громадян: хто вони

У межах обміну у неділю, 26 грудня, Україна повернула з окупованих Росією територій 76 своїх громадян. Про деяких з них свого часу чув кожен українець. Тут є журналісти, військові, про звільнення яких було важка і мріяти, а також звичайні громадяни, які стали жертвами репресій з боку бойовиків.

Інформацію про окремих звільнених з полону зібрав 24 канал.

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З-під Дебальцевого у полон на 5 років

Історію Сергія Глондара та Олександра Корінькова варто розповідати разом, адже вона у них одна на двох. У лютому 2015 року двоє українських військових під Дебальцевим потрапили у засідку росіян. З того часу їх і утримували бойовики.

Військові супроводжували так звану "колону життя", яка мала супроводжувати поранених і вбитих бійців ЗСУ. Їхня група ішла першою.

Глондар потрапив у полон, коли його дружина Катерина дізналася, що вдруге вагітна. Нині старша його дочка вже навчається у школі, а меншій – чотири роки.

Олександр Коріньков лише за кілька тижнів до бою під Дебальцевим побрався з дружиною Юлією. Вона ж розповідала, що у них досі триває "медовий місяць".



Коріньков (у центрі) та Глондарь (справа). Поряд з ними ще один військовий Богдан Пантюшенко

Залишитися у Донецьку і доносити правду – справа честі

Завдяки зусиллям українських засобів масової інформації, широкого розголосу набрала справа журналіста низки українських видань Станіслава Асєєва. Його незаконно утримували протягом двох з половиною років – з травня 2017.

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Журналіст під псевдонімом "Станіслав Васін" працював на окупованих територіях та писав для "Радіо Донбас.Реалії". Спочатку він просто безслідно зник, а пізніше бойовики визнали, що утримують його.

За "шпигунство" на користь України так званий "суд" бойовиків засудив його до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.

Колишній однокурсник та екснардеп Єгор Фірсов розповідав, що журналіст Станіслав Асєєв, який був родом з Донецька, вважав своїм обов'язком залишитися на окупованих територіях та висвітлювати правду про події там.



Станіслав Асєєв

Ліквідатори одного з ватажків "народної міліції"

Майже три роки у полоні бойовиків провели ще одні живі легенди російсько-української війни – майор Сергій Іванчук та старший солдат Іван Дєєв.

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Перед тим, як їх схопили бойовики, військові ліквідували одного з ключових командирів "народної міліції ЛНР" Олега Анащенка –одним з ключових бойовиків, причетних до збиття 14 червня 2014 нашого Іл-76 з ротою українських десантників.

Саме сподівання на те, що після таких звинувачень їх звільнять бойовики, було нереально. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що звільнення цих хлопців разом з Глондарем та Коріньковим вартує для держави більше, ніж увесь ворожий непотріб, які Україна віддала за них противнику.



Сергій Іванчук та Іван Дєєв

Історія одного танкіста з ДАПу

Богдан Пантюшенко "Броня" потрапив у полон бойовиків чотири роки тому – 18 січня 2015 року. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, в якому перебував Пантюшенко, а його екіпаж взяли у полон.

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Пізніше операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак, у якій брав участь і Пантюшенко, назвуть однією з найуспішіних в обороні аеропорту. Втім танкіст у цей час вже буде за ґратами бойовиків.

Його дружина Вікторія Пантюшенко колись зізнавалася: думає, що її чоловік так довго у полоні бойовиків саме через свій незламний дух.



Богдан Пантюшенко