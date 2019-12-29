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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Україна звільнила 76 своїх громадян: хто вони

      2005 Читать новость на русском
      Що відомо про звільнених з російського полону / фото: ОПУ

      У межах обміну у неділю, 26 грудня, Україна повернула з окупованих Росією територій 76 своїх громадян. Про деяких з них свого часу чув кожен українець. Тут є журналісти, військові, про звільнення яких було важка і мріяти, а також звичайні громадяни, які стали жертвами репресій з боку бойовиків.

      Інформацію про окремих звільнених з полону зібрав 24 канал.

      Важливо! Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео

      З-під Дебальцевого у полон на 5 років

      Історію Сергія Глондара та Олександра Корінькова варто розповідати разом, адже вона у них одна на двох. У лютому 2015 року двоє українських військових під Дебальцевим потрапили у засідку росіян. З того часу їх і утримували бойовики.

      Військові супроводжували так звану "колону життя", яка мала супроводжувати поранених і вбитих бійців ЗСУ. Їхня група ішла першою.

      Глондар потрапив у полон, коли його дружина Катерина дізналася, що вдруге вагітна. Нині старша його дочка вже навчається у школі, а меншій – чотири роки.

      Олександр Коріньков лише за кілька тижнів до бою під Дебальцевим побрався з дружиною Юлією. Вона ж розповідала, що у них досі триває "медовий місяць".

      Коріньков, Глондар, Пантюшенко
      Коріньков (у центрі) та Глондарь (справа). Поряд з ними ще один військовий Богдан Пантюшенко

      Залишитися у Донецьку і доносити правду – справа честі

      Завдяки зусиллям українських засобів масової інформації, широкого розголосу набрала справа журналіста низки українських видань Станіслава Асєєва. Його незаконно утримували протягом двох з половиною років – з травня 2017.

      До слова: Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список

      Журналіст під псевдонімом "Станіслав Васін" працював на окупованих територіях та писав для "Радіо Донбас.Реалії". Спочатку він просто безслідно зник, а пізніше бойовики визнали, що утримують його.

      За "шпигунство" на користь України так званий "суд" бойовиків засудив його до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.

      Колишній однокурсник та екснардеп Єгор Фірсов розповідав, що журналіст Станіслав Асєєв, який був родом з Донецька, вважав своїм обов'язком залишитися на окупованих територіях та висвітлювати правду про події там.

      Станіслав Асєєв
      Станіслав Асєєв

      Ліквідатори одного з ватажків "народної міліції"

      Майже три роки у полоні бойовиків провели ще одні живі легенди російсько-української війни – майор Сергій Іванчук та старший солдат Іван Дєєв.

      Цікаво: Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці

      Перед тим, як їх схопили бойовики, військові ліквідували одного з ключових командирів "народної міліції ЛНР" Олега Анащенка –одним з ключових бойовиків, причетних до збиття 14 червня 2014 нашого Іл-76 з ротою українських десантників.

      Саме сподівання на те, що після таких звинувачень їх звільнять бойовики, було нереально. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що звільнення цих хлопців разом з Глондарем та Коріньковим вартує для держави більше, ніж увесь ворожий непотріб, які Україна віддала за них противнику.

      Іван Дєєв, Сергій Іванчук
      Сергій Іванчук та Іван Дєєв

      Історія одного танкіста з ДАПу

      Богдан Пантюшенко "Броня" потрапив у полон бойовиків чотири роки тому – 18 січня 2015 року. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, в якому перебував Пантюшенко, а його екіпаж взяли у полон.

      До слова: Били, катували, кинули у в'язницю, – звільнений українець про полон бойовиків

      Пізніше операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак, у якій брав участь і Пантюшенко, назвуть однією з найуспішіних в обороні аеропорту. Втім танкіст у цей час вже буде за ґратами бойовиків.

      Його дружина Вікторія Пантюшенко колись зізнавалася: думає, що її чоловік так довго у полоні бойовиків саме через свій незламний дух.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан Пантюшенко

      Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Окуповані території Українці в полоні РФ Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Проросійські бойовики Дебальцеве Донецький аеропорт
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